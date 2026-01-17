OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash

Priorité de l’OM pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, Himad Abdelli n’est pas encore certain de rejoindre Marseille au mois de janvier. Pour l’instant, Angers bloque le transfert de son capitaine algérien.

A la recherche d’un milieu de terrain au profil technique et créatif pour se renforcer au mois de janvier, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Himad Abdelli. L’international algérien est libre dans six mois et le club phocéen souhaite en profiter pour le recruter dès cet hiver à moindre coût. Selon L’Equipe, une première offre à hauteur de 2 millions d’euros a été transmise par le board olympien au SCO . Une proposition jugée insuffisante par Saïd Chabane, qui souhaite récupérer au moins 4 millions d’euros pour son international algérien en dépit de sa situation contractuelle.

« Ça bouge de rien du tout pour le moment et ça se tend même un peu » a révélé sur X le spécialiste du « En revanche, la connexion Longoria-Chabane est bonne. Et le perdant dans cela, ça pourrait être le joueur ! Et pour Chérif, il n’y a aucun lien… Le seul lien est si départ, il y aura une venue » a-t-il précisé. Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé pour débloquer le deal et on ignore si une solution sera trouvée dans les jours à venir. L’optimisme n’est pas vraiment de mise selon les informations de Mohamed Toubache-Ter.a révélé sur X le spécialiste du mercato avant de poursuivre.a-t-il précisé.

Angers tape du point sur la table

Autrement dit, Angers semble s’impatienter face aux offres jugées trop basses de l’Olympique de Marseille et n’a pas du tout l’intention de céder. De quoi frustrer le milieu de terrain des Fennecs, qui a lui pris la décision de rejoindre l’OM depuis plusieurs semaines. Himad Abdelli rêve de jouer au Vélodrome sous les couleurs phocéennes et espère par conséquent que le transfert pourra se finaliser dans les temps d’ici la fin du mois de janvier. Si ce n’est pas le cas, Himad Abdelli sera contraint d’attendre la fin de la saison pour s’engager librement en faveur de Marseille. Un scénario que Roberto De Zerbi espère lui éviter puisque le technicien italien aimerait renforcer son milieu de terrain dès maintenant.