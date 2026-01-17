ICONSPORT_276714_0020

OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash

OM17 janv. , 8:20
parCorentin Facy
1
Priorité de l’OM pour renforcer son milieu de terrain cet hiver, Himad Abdelli n’est pas encore certain de rejoindre Marseille au mois de janvier. Pour l’instant, Angers bloque le transfert de son capitaine algérien.
A la recherche d’un milieu de terrain au profil technique et créatif pour se renforcer au mois de janvier, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Himad Abdelli. L’international algérien est libre dans six mois et le club phocéen souhaite en profiter pour le recruter dès cet hiver à moindre coût. Selon L’Equipe, une première offre à hauteur de 2 millions d’euros a été transmise par le board olympien au SCO. Une proposition jugée insuffisante par Saïd Chabane, qui souhaite récupérer au moins 4 millions d’euros pour son international algérien en dépit de sa situation contractuelle.
Aucun accord n’a pour l’instant été trouvé pour débloquer le deal et on ignore si une solution sera trouvée dans les jours à venir. L’optimisme n’est pas vraiment de mise selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. « Ça bouge de rien du tout pour le moment et ça se tend même un peu » a révélé sur X le spécialiste du mercato avant de poursuivre. « En revanche, la connexion Longoria-Chabane est bonne. Et le perdant dans cela, ça pourrait être le joueur ! Et pour Chérif, il n’y a aucun lien… Le seul lien est si départ, il y aura une venue » a-t-il précisé.

Angers tape du point sur la table

Autrement dit, Angers semble s’impatienter face aux offres jugées trop basses de l’Olympique de Marseille et n’a pas du tout l’intention de céder. De quoi frustrer le milieu de terrain des Fennecs, qui a lui pris la décision de rejoindre l’OM depuis plusieurs semaines. Himad Abdelli rêve de jouer au Vélodrome sous les couleurs phocéennes et espère par conséquent que le transfert pourra se finaliser dans les temps d’ici la fin du mois de janvier. Si ce n’est pas le cas, Himad Abdelli sera contraint d’attendre la fin de la saison pour s’engager librement en faveur de Marseille. Un scénario que Roberto De Zerbi espère lui éviter puisque le technicien italien aimerait renforcer son milieu de terrain dès maintenant.

Derniers commentaires

OM : Abdelli s’éloigne, Angers part au clash

J'étais plutot contre son arrivé mais je viens de me renseigner sur lui avec pleins de vidéo il a lair très fort techniquement un vrai numéro 10 belle frappe de balle etc .. alors sûrement que les vidéos ne montrent pas forcément les défauts mais en tous cas elles mettent bien en avant ses qualités

L’OL rend fou le Portugal

Le travail , rien que le travail ils ont compris nos jeunes , ça se voit dans les matchs rarement on a vu des attaquants aussi volontaires pour défendre et ça change tout toujours avec vous les gones

Accord avec Nartey, l'OL a un gros détail à régler

Normalement l'OL devrait également enregistrer la signature de Noham Kamara. Le PSG serait prêt à céder son joueur pour une somme inférieure à 5 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage conséquent sur une éventuelle cession future du contrat du joueur. D'autres part, l'OL serait en contact avancés avec un attaquant pour remplacer Satrianno. Au rayon des départs Enzo Molebe aurait demandé un bon de sortie à ses dirigeants. Le FC Séville et Villaréal seraient intéressés. L'OL demanderait une somme proche des 8 millions d'euros ainsi qu'un pourçentage élevé à une cession de contrat future. Enfin la mauvaise nouvelle vient de l'infirmerie. Si le retour de Malick Fofana devrait être effectif à la fin du moi de février, Ernest Nuahma, victime d'une rupture du ligament croisé antérieur ne devrait pas faire son retour avant la fin de la compétition car Paulo Foncesca estime encore sa récupération entre 6 et 7 mois.

Le Barça le laisse filer, l’OL se jette dessus

Niakhate va nous aider 😊

PSG-LOSC : Dembélé régale avec un lob d'anthologie (vidéo)

Sans compter tout le travail qu'il fait avant car il faut réussir à garder sa lucidité tout en maitrisant le geste technique alors que tu viens déjà d'avoir le palpitant à 100 à l'heure avec ce que tu viens de faire.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
42181332401525
2
Lens
40171313311318
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
3218102633258
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23187292833-5
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
22185762330-7
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

