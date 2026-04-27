OM : Rosenior en pole pour remplacer Habib Beye

Habib Beye finira la saison sur le banc de l'OM. Cependant, il ne fait guère de doute que les nouveaux dirigeants marseillais changeront d'entraîneur cet été. Le nom de Liam Rosenior est déjà évoqué.

Après le nul concédé par l'Olympique de Marseille contre Nice, les critiques se sont intensifiées du côté des supporters phocéens contre Habib Beye. Sifflé à la présentation des équipes, au Vélodrome, le successeur de Roberto De Zerbi paraît un peu perdu dans ses décisions. Accusé d'avoir laissé Mason Greenwood sur la touche pour une brouille durant cette semaine de mise au vert, l'ancien consultant de Canal+ sera coach de l'OM jusqu'au bout de la saison.

L'OM version anglaise en 2026-2027 ?

But FC, les responsables de l'Olympique de Marseille ont déjà entamé les discussions avec Liam Rosenior et son entourage. Et cela d'autant plus facilement que Selon notre confrère de, les responsables de l'Olympique de Marseille ont déjà entamé les discussions avec Liam Rosenior et son entourage. Et cela d'autant plus facilement que Chelsea a décidé de virer l'ancien entraîneur de Strasbourg , lequel aura passé à peine quatre mois sur le banc des Blues avant d'être limogé par BlueCo. Pour l'OM, malgré ce fiasco en Premier League, le technicien, natif de Londres, a toutes les qualités pour diriger un club comme Marseille, notamment parce qu'il est l'un des meilleurs représentants de cette génération de coach.

Du côté de Strasbourg, qu'il a quitté en cours de saison, Liam Rosenior avait donné satisfaction jusqu'à son départ dans l'autre club de la planète BlueCo. Et il a donc l'avantage de connaître la Ligue 1. Pour l'instant, il s'agit seulement d'un échange de courtoisie, puisqu'à ce stade de la saison, Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais du côté de Stéphane Richard, on veut avoir un coup d'avance histoire de ne pas perdre trop de temps une fois que la saison de l'OM sera terminée. A voir également si Liam Rosenior acceptera de venir à Marseille si le club phocéen ne joue pas la Ligue des champions. Car à 41 ans, le technicien anglais a d'autres offres, notamment en Premier League.