Limogé par Chelsea, Rosenior annoncé à l'OM
Liam Rosenior de retour en Ligue 1

OM : Rosenior en pole pour remplacer Habib Beye

OM27 avr. , 12:00
parClaude Dautel
9
Habib Beye finira la saison sur le banc de l'OM. Cependant, il ne fait guère de doute que les nouveaux dirigeants marseillais changeront d'entraîneur cet été. Le nom de Liam Rosenior est déjà évoqué.
Après le nul concédé par l'Olympique de Marseille contre Nice, les critiques se sont intensifiées du côté des supporters phocéens contre Habib Beye. Sifflé à la présentation des équipes, au Vélodrome, le successeur de Roberto De Zerbi paraît un peu perdu dans ses décisions. Accusé d'avoir laissé Mason Greenwood sur la touche pour une brouille durant cette semaine de mise au vert, l'ancien consultant de Canal+ sera coach de l'OM jusqu'au bout de la saison.
Mais Stéphane Richard et le futur directeur sportif devront probablement changer une nouvelle fois d'entraîneur, histoire que la saison 2026-2027 débute relativement sereinement. Pour remplacer Habib Beye, dont le nom circule du côté du Paris FC, les dirigeants marseillais pensent à un coach qui connaît la Ligue 1, puisqu'il s'agit de Liam Rosenior.

L'OM version anglaise en 2026-2027 ?

Selon notre confrère de But FC, les responsables de l'Olympique de Marseille ont déjà entamé les discussions avec Liam Rosenior et son entourage. Et cela d'autant plus facilement que Chelsea a décidé de virer l'ancien entraîneur de Strasbourg, lequel aura passé à peine quatre mois sur le banc des Blues avant d'être limogé par BlueCo. Pour l'OM, malgré ce fiasco en Premier League, le technicien, natif de Londres, a toutes les qualités pour diriger un club comme Marseille, notamment parce qu'il est l'un des meilleurs représentants de cette génération de coach.
Du côté de Strasbourg, qu'il a quitté en cours de saison, Liam Rosenior avait donné satisfaction jusqu'à son départ dans l'autre club de la planète BlueCo. Et il a donc l'avantage de connaître la Ligue 1. Pour l'instant, il s'agit seulement d'un échange de courtoisie, puisqu'à ce stade de la saison, Habib Beye est toujours l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. Mais du côté de Stéphane Richard, on veut avoir un coup d'avance histoire de ne pas perdre trop de temps une fois que la saison de l'OM sera terminée. A voir également si Liam Rosenior acceptera de venir à Marseille si le club phocéen ne joue pas la Ligue des champions. Car à 41 ans, le technicien anglais a d'autres offres, notamment en Premier League.
Articles Recommandés
Ersin Destanoglu ICONSPORT_154186_0004
FC Nantes

Nantes s'attaque à du lourd pour remplacer Lopes

Khvicha Kvaratskhelia est fan de Luis Enrique
PSG

PSG : Kvaratskhelia déclara sa flamme à Luis Enrique

Une saison blanche pour Mbappé à Madrid
Kylian Mbappé

Kylian Mbappé sérieusement blessé, Madrid fait une annonce

Aubameyang ICONSPORT_364024_0016
OM

Aubameyang reçoit une offre dingue pour quitter l'OM

Fil Info

27 avr. , 14:30
Nantes s'attaque à du lourd pour remplacer Lopes
27 avr. , 14:00
PSG : Kvaratskhelia déclara sa flamme à Luis Enrique
27 avr. , 13:37
Kylian Mbappé sérieusement blessé, Madrid fait une annonce
27 avr. , 13:20
Aubameyang reçoit une offre dingue pour quitter l'OM
27 avr. , 13:00
ASSE : « Daniel Larsonneur », il passe la deuxième couche
27 avr. , 12:40
L’OL négocie l’arrivée d’une pépite équatorienne
27 avr. , 12:20
PSG : Marquinhos et Paris, ça sent la fin
27 avr. , 11:39
PSG : Vitinha s'entraîne normalement à la veille de Paris-Bayern
27 avr. , 11:30
Kylian Mbappé, c'est le Paul Seixas du Real Madrid

Derniers commentaires

OL : Endrick prolongé, il répond

mais a quel moment tolisso partirait mdr

OM : Medhi Benatia attaqué brutalement

On a la même analyse.

« Tout le monde savait » : Rulli devrait avoir honte

Après on s'étonne que les joueurs en fasse des caisses.

OL : Endrick prolongé, il répond

fofana nuamah et mangala sont invendable

OM : Rosenior en pole pour remplacer Habib Beye

Vous pouvez mettre tous les entraîneurs que vous voulez tant que vous ne changerez pas de philosophie des joueurs c'est l'échec assuré. Il faut des milieux créateurs puissant vivace, et des ailiers qui savent prendre la profondeur. Tout ce que Marseille n'a pas depuis des années..... Prendre des jeunes hall de prendre des joueurs confirmés à des salaires incroyable

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

Loading