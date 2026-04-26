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OM : Habib Beye sur le départ, il négocie avec Paris

OM26 avr. , 17:30
parNathan Hanini
7
Après avoir été écarté de son poste à Rennes, Habib Beye a su rebondir du côté de l’Olympique de Marseille. Mais la fin de saison rocambolesque du club de la cité phocéenne assombrit l’avenir de l’ancien olympien. Cependant, l’ancien technicien du Red Star pourrait rebondir la saison prochaine en Ligue 1.
Habib Beye est sous pression à quatre journées de la fin. Le technicien de l’Olympique de Marseille a pour mission de terminer sur le podium afin de qualifier le club de la cité phocéenne pour la prochaine Ligue des champions. Mais la tournure des événements a mis en difficulté l’ancien entraîneur du Stade Rennais. Les résultats ne suivent pas et le jeu proposé jette Habib Beye sous le feu des critiques. Les chances de voir l’ancien consultant Canal+ sur le banc olympien la saison prochaine se réduisent de semaine en semaine. Après une expérience ratée du côté de la Bretagne, celle dans le sud de la France ne se passe pas comme prévu.

Beye vers le Paris FC ?

Mais un plan B est déjà à l’étude pour l’entourage de l’ancien entraîneur du Red Star. Selon Foot Mercato il a été proposé au Paris FC. Alors même que son aventure n’est pas encore terminée, son nom figure déjà dans certaines short-lists selon le site d’actualité. « L’entraîneur est représenté par l’agence Classico. Une structure qui entretient des liens étroits avec les décideurs du Paris FC, » écrit Foot Mercato.
Pour rappel, le Paris FC s’est séparé de Stéphane Gilli sur cette deuxième partie de saison. C’est Antoine Kombouaré qui a pris place sur le banc du club de la capitale. L’ancien entraîneur du FC Nantes est toujours invaincu avec le promu depuis son arrivée. Quatre victoires et trois matchs nuls pour Kombouaré, ce qui a permis au Paris FC de valider son maintien. Désormais, les hautes sphères du club de la capitale vont devoir décider la tournure de leur projet cet été. En tout cas, le comportement des représentants d'Habib Beye a le don de poser question, puisqu'il avait déjà été annoncé à l'OM bien avant de se faire limoger du Stade Rennais cet hiver.

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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