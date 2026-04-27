OM : Greenwood puni par Beye, il n'était pas blessé !

Sur le banc pour le derby entre l’OM et Nice dimanche soir (1-1) en raison d’une blessure selon Habib Beye, Mason Greenwood a surtout été la victime d’un conflit avec son entraîneur.

La composition d’équipe alignée par Habib Beye pour le match entre Nice et l’Olympique de Marseille dimanche soir en a surpris plus d’un. Déjà privé d’Amine Gouiri, d’Igor Paixao et d’Hamed Traoré, forfaits, l’entraîneur de l’OM a décidé de ne pas titulariser son meilleur buteur Mason Greenwood . Interrogé à ce sujet par Ligue1+ avant le coup d’envoi, l’ancien coach du Stade Rennais a expliqué que l’Anglais n’était pas suffisamment remis d’une blessure à la cuisse contractée face à Lille le 22 mars dernier.

Une justification étonnante puisque l’ancien attaquant de Manchester United était titulaire à Lorient il y a tout juste une semaine. Surtout, l’entrée en jeu de Mason Greenwood à 30 minutes de la fin du match contre Nice ce dimanche n’a pas laissé penser que le natif de Bradford était blessé. Virevoltant, le numéro 10 de l’OM a très vite semé la zizanie dans la défense niçoise.

Un clash Beye-Greenwood à l'OM

Et pour cause, Foot Mercato affirme que Mason Greenwood n’était pas blessé au point de ne pas pouvoir démarrer et que la raison de sa non-titularisation face aux Aiglons n’avait rien à voir avec un quelconque problème physique. Le journaliste Santi Aouna lâche une petite bombe sur X en affirmant que, même si Greenwood était très légèrement diminué dimanche soir, il paie surtout « quelques frictions avec son entraîneur cette semaine ». Comme lorsqu'il était à Rennes, l’ancien consultant de Canal+ semble donc en froid avec certains tauliers de son vestiaire et dans le cas présent, son meilleur joueur et meilleur buteur de l’OM depuis 2 ans.

Une information qui a rapidement provoqué la frustration des supporters olympiens, lesquels se plaignent massivement de la gestion d’Habib Beye sur les réseaux sociaux. L’entraîneur de 48 ans a encore trois matchs pour sauver la saison marseillaise et espérer une qualification en coupe d’Europe, même si le top 4 synonyme de Ligue des Champions semble à présent dangereusement s’éloigner. L’OM, accroché par Nice dimanche au Vélodrome, compte quatre points de retard sur Lille et l’OL.