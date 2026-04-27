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OM : Greenwood puni par Beye, il n'était pas blessé !

OM27 avr. , 8:20
parCorentin Facy
9
Sur le banc pour le derby entre l’OM et Nice dimanche soir (1-1) en raison d’une blessure selon Habib Beye, Mason Greenwood a surtout été la victime d’un conflit avec son entraîneur.
La composition d’équipe alignée par Habib Beye pour le match entre Nice et l’Olympique de Marseille dimanche soir en a surpris plus d’un. Déjà privé d’Amine Gouiri, d’Igor Paixao et d’Hamed Traoré, forfaits, l’entraîneur de l’OM a décidé de ne pas titulariser son meilleur buteur Mason Greenwood. Interrogé à ce sujet par Ligue1+ avant le coup d’envoi, l’ancien coach du Stade Rennais a expliqué que l’Anglais n’était pas suffisamment remis d’une blessure à la cuisse contractée face à Lille le 22 mars dernier.
Une justification étonnante puisque l’ancien attaquant de Manchester United était titulaire à Lorient il y a tout juste une semaine. Surtout, l’entrée en jeu de Mason Greenwood à 30 minutes de la fin du match contre Nice ce dimanche n’a pas laissé penser que le natif de Bradford était blessé. Virevoltant, le numéro 10 de l’OM a très vite semé la zizanie dans la défense niçoise.

Un clash Beye-Greenwood à l'OM

Et pour cause, Foot Mercato affirme que Mason Greenwood n’était pas blessé au point de ne pas pouvoir démarrer et que la raison de sa non-titularisation face aux Aiglons n’avait rien à voir avec un quelconque problème physique. Le journaliste Santi Aouna lâche une petite bombe sur X en affirmant que, même si Greenwood était très légèrement diminué dimanche soir, il paie surtout « quelques frictions avec son entraîneur cette semaine ». Comme lorsqu'il était à Rennes, l’ancien consultant de Canal+ semble donc en froid avec certains tauliers de son vestiaire et dans le cas présent, son meilleur joueur et meilleur buteur de l’OM depuis 2 ans.

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OM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinentOM : Greenwood blessé, les Marseillais hallucinent
Une information qui a rapidement provoqué la frustration des supporters olympiens, lesquels se plaignent massivement de la gestion d’Habib Beye sur les réseaux sociaux. L’entraîneur de 48 ans a encore trois matchs pour sauver la saison marseillaise et espérer une qualification en coupe d’Europe, même si le top 4 synonyme de Ligue des Champions semble à présent dangereusement s’éloigner. L’OM, accroché par Nice dimanche au Vélodrome, compte quatre points de retard sur Lille et l’OL.
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Derniers commentaires

Franco Mastantuono à l'OL, c'est validé

A côté de toi, tout le monde est un génie.^^

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars qui est décisif 16 fois en a peine 4 mois , on peut considérer qu'il cartonne non ? Oui 16 fois car le peno provoqué n'est pas comptabilisé et la frappe côté gche repoussé par le gardien et avec Tolisso qui pousse le ballon dans la cage non plus mais c'est lui qui est à l'origine du but Et il faut imaginer que si on est en LDC , il aura sûrement 2 ou 3 coéquipiers encore meilleurs autour de lui à la place de Yaremchuk Tessman et AMN, voir .... Tagliafico et Abner donc....

OL : Endrick prolongé, il répond

Si on peut il faut le prolonger. Ça reste un vrai danger en attaque

OL : Endrick prolongé, il répond

Un gars décisif 16 fois en 4 mois (Oui 16 et non 14 , puisque sa frappe côté gche détournée par le gardien n'est pas considérée comme une passe D mais c'en est une et un peno provoqué)

OL : Endrick prolongé, il répond

Il faut l'imaginer avec un ou deux autres équipiers autour de lui la saison prochaine, sûrement un peu meilleurs , si on est en LDC Et un gars qui est décisif 16 fois en 4 mois....ça va ....on peut lui pardonner ses qques défauts Et je dis 16 fois parce que la semaine précédente il donne un ballon qui n'est pas considéré comme une passe D, sur sa frappe côté gche, donc n'est pas comptabilisée et il a aussi provoqué un peno Donc 16 fois décisif et non 14

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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