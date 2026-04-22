Liam Rosenior limogé par Chelsea !

Au lendemain de la défaite de Chelsea à Brighton, Chelsea a décidé de limoger immédiatement Liam Rosenior. L'ancien coach de Strasbourg aura tenu moins de quatre mois à son poste.

Dans un communiqué, les dirigeants de Chelsea ont officialisé leur décision de se séparer du technicien arrivé de Strasbourg le 6 janvier dernier. « Le Chelsea Football Club s'est séparé aujourd'hui de son entraîneur principal, Liam Rosenior. Au nom de tous les membres du Chelsea FC, nous tenons à exprimer notre gratitude à Liam et à son équipe pour tous leurs efforts durant leur passage au sein du club. Depuis sa nomination en milieu de saison, Liam a toujours fait preuve d'une intégrité et d'un professionnalisme exemplaires. Le club n'a pas pris cette décision à la légère, mais les résultats et les performances récents sont en deçà des attentes, alors que la saison est encore longue. Tout le Chelsea FC souhaite à Liam beaucoup de succès pour l'avenir. Calum McFarlane prendra en charge l'équipe en tant qu'entraîneur-chef par intérim jusqu'à la fin de la saison, avec le soutien du personnel administratif actuel du club, alors que nous nous efforçons d'obtenir une qualification européenne et de progresser en FA Cup. Alors que le Club s'efforce de stabiliser le poste d'entraîneur principal, nous allons entreprendre une démarche d'introspection afin de procéder à la nomination la plus appropriée sur le long terme », indique les Blues dans un communiqué.