OM : Romain Molina propose ses services

Pressenti pour devenir le prochain directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Julien Fournier n'a pas que des adeptes. Romain Molina va carrément jusqu'à poser ironiquement sa candidature en rappelant pourquoi ce choix n'est pas le bon selon lui.

La fin de saison approche, et celle du cauchemar aussi. Après une première moitié de saison satisfaisante, au cours de laquelle les supporters de l' OM ont bien cru que leur équipe allait titiller le Paris Saint-Germain dans la course au titre, le club phocéen a vécu une deuxième moitié bien plus éreintante. Tout est parti à la dérive, alors que Marseille ne se qualifiera même pas pour la prochaine Ligue des champions.

Une fois l'exercice terminé, Medhi Benatia pliera bagage et laissera son poste vacant. A la recherche d'un nouveau directeur sportif, Frank McCourt a plusieurs options face à lui, dont celle menant à Julien Fournier. Si ce dernier a réussi son entretien avec son ancien club (2004-2009), il ne fait pas l'unanimité auprès des supporters… et de Romain Molina.

Romain Molina déplore le choix Julien Fournier

« Pourquoi des clubs comme l'OM donnent des missions et de l'argent à des 'cabinets d'experts' comme Excel Sports Management pour avoir des profils comme Julien Fournier dans une shortlist ? Je ne vais même pas rappeler ses transferts à Nice, les mandats et tout le reste (après tout McCourt n'a rien dit avec Eyraud et Longoria pendant toutes ces années) mais il a été récemment refusé par Lorient et le Servette malgré un grand forcing (médiatique aussi) de sa part. La prochaine fois, qu'ils m'appellent, ça leur coûtera moins d'argent », a lâché le journaliste, qui indique, non sans ironie, vouloir aider l'OM si la direction phocéenne a besoin d'aide.

Si la direction ne fait pas des choix satisfaisants l'été prochain, la saison qui suit risque d'être une nouvelle fois bien délicate à aborder. Sans soutien populaire, Marseille raisonne moins.