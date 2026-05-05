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Frank McCourt

OM : Romain Molina propose ses services

OM05 mai , 19:30
parQuentin Mallet
0
Pressenti pour devenir le prochain directeur sportif de l'Olympique de Marseille, Julien Fournier n'a pas que des adeptes. Romain Molina va carrément jusqu'à poser ironiquement sa candidature en rappelant pourquoi ce choix n'est pas le bon selon lui.
La fin de saison approche, et celle du cauchemar aussi. Après une première moitié de saison satisfaisante, au cours de laquelle les supporters de l'OM ont bien cru que leur équipe allait titiller le Paris Saint-Germain dans la course au titre, le club phocéen a vécu une deuxième moitié bien plus éreintante. Tout est parti à la dérive, alors que Marseille ne se qualifiera même pas pour la prochaine Ligue des champions.
Une fois l'exercice terminé, Medhi Benatia pliera bagage et laissera son poste vacant. A la recherche d'un nouveau directeur sportif, Frank McCourt a plusieurs options face à lui, dont celle menant à Julien Fournier. Si ce dernier a réussi son entretien avec son ancien club (2004-2009), il ne fait pas l'unanimité auprès des supporters… et de Romain Molina.

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Romain Molina déplore le choix Julien Fournier

« Pourquoi des clubs comme l'OM donnent des missions et de l'argent à des 'cabinets d'experts' comme Excel Sports Management pour avoir des profils comme Julien Fournier dans une shortlist ? Je ne vais même pas rappeler ses transferts à Nice, les mandats et tout le reste (après tout McCourt n'a rien dit avec Eyraud et Longoria pendant toutes ces années) mais il a été récemment refusé par Lorient et le Servette malgré un grand forcing (médiatique aussi) de sa part. La prochaine fois, qu'ils m'appellent, ça leur coûtera moins d'argent », a lâché le journaliste, qui indique, non sans ironie, vouloir aider l'OM si la direction phocéenne a besoin d'aide.
Si la direction ne fait pas des choix satisfaisants l'été prochain, la saison qui suit risque d'être une nouvelle fois bien délicate à aborder. Sans soutien populaire, Marseille raisonne moins.
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OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Si Lens gagne la CdF, le 7ème jouera les barrages de la Ligue Conférence.

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

Rage rage rage mon petit Dijaya 😂🤣😂

Bouaddi snobe la France et choisit le Maroc

formé en France, avec les structures a la pointe, avec l argent français, qui l a aidé a etre la ou il en est..... mouais. dans ce cas ok, mais tu rembourses ou ton futur pays paie X par année de formation. C est un peu facile !

OM : McCourt est furieux, il écarte Beye et frappe fort

c est surtout un mytho de competition....

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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