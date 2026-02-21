Ang : Manchester City revient à deux points d'Arsenal

Après le nul d'Arsenal à Wolverhampton (2-2), Manchester City n'a pas manqué l'occasion de revenir à deux points des Gunners, en tête de la Premier League, en s'imposant 2 à 1 face à Newcastle ce samedi soir à l'Etihad Stadium. C'est Nico O'Reilly qui a signé le doublé victorieux pour les Cityzens.