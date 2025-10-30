ICONSPORT_274051_0324

OM : Robinio Vaz flingué par De Zerbi, il annonce la catastrophe

OM30 oct. , 12:20
parCorentin Facy
2
Du haut de ses 18 ans, Robinio Vaz est l’homme fort de l’OM ces dernières semaines. L’attaquant olympien l’a encore prouvé en inscrivant un doublé contre Angers en l’espace d’une mi-temps ce mercredi.
Décevant contre Lens lorsqu'il a été titulaire, Robinio Vaz a retrouvé son meilleur rôle ce mercredi face à Angers, celui de joker. L’attaquant formé au FC Sochaux est entré à la mi-temps et a immédiatement sonné la révolte en inscrivant un doublé sur la pelouse du Vélodrome. Une entrée remarquable de la part du joueur de 18 ans, de plus en plus utilisé par Roberto De Zerbi, qui doit composer avec l’absence d’Amine Gouiri jusqu’en janvier prochain. Robinio Vaz a déjà tout d’un grand et pourrait même rapidement s’imposer comme un titulaire à ce rythme.
Nicolas Villas a tout de même une grosse crainte et elle concerne la gestion du joueur par Roberto De Zerbi, comme le journaliste l’a fait savoir sur le plateau de L’Equipe du Soir. « J’adore De Zerbi, j’aime la façon dont il communique. La seule chose qui me fait peur, c’est combien de joueur il a mis sur un piédestal ? On a cité Maupay, il disait que c’était son fils, son joueur préféré…  Maintenant il est à la cave. Ce qui me fait peur, d’autant plus à Marseille car il y a cette importance médiatique, c’est que ça peut être très éphémère » a d'abord lancé l'ancien présentateur de RMC avant de poursuivre.
R. Vaz

R. Vaz

FranceFrance Âge 18 Attaquant

Coupe de France

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Champions League

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs9
Buts4
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
« Robinio Vaz est jeune, il a 18 ans, il faut lui laisser le temps mais d’un autre côté on a quand même envie de s’enflammer. Il a un truc ce gamin, c’est indéniable. C’est un joueur frisson, un détonateur » a analysé Nicolas Villas, déjà conquis par Robinio Vaz mais qui redoute que le joueur marseillais soit mal géré par Roberto De Zerbi. L’exemple de Neal Maupay est forcément très parlant, l’ancien Niçois ayant reçu de gros compliments de la part du coach marseillais la saison dernière. L’Italien avait même considéré Maupay comme son « fils » et comme un joueur qui resterait à l’OM très longtemps. Moins d’un an plus tard, l’ex-joueur de Brighton ne fait plus partie du groupe et Marseille fait tout pour s’en débarrasser. Une histoire que l’on ne souhaite pas à Robinio Vaz.
2
Derniers commentaires

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

TV : Riolo balance sur Neymar en direct chez Hanouna

Je ne lui donne pas tort, mais il n a pas saisi le sens du terme detestable... On peit reprocher enormement de choe à Neymar, mais detestable est quand meme loin de le caracteriser.

120 millions d'euros, une offre colossale envoyée au PSG

Eux ils envoient notre trio magique dans le rayon ventes.....sont vraiment très cons

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Oui les vraies échéances arriveront en février-mars, il a le temps de se retaper

Désiré Doué, bonne nouvelle pour le PSG

Bonne nouvelle ??? Vous êtes un peu tarés non ??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
211063120911
2
Monaco
201062223167
3
O. Marseille
1910613241113
4
Strasbourg
191061321129
5
O. Lyonnais
191061316124
6
Lens
191061314104
7
LOSC Lille
171052322139
8
Nice
171052316151
9
Toulouse
141042417152
10
Le Havre
12103341216-4
11
Rennes
12102621416-2
12
Paris
11103251720-3
13
Angers SCO
1010244814-6
14
Brest
9102351418-4
15
Nantes
9102351015-5
16
Lorient
9102351322-9
17
Auxerre
710217716-9
18
Metz
510127826-18

