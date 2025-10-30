OM : Robinio Vaz flingué par De Zerbi, il annonce la catastrophe

Du haut de ses 18 ans, Robinio Vaz est l’homme fort de l’OM ces dernières semaines. L’attaquant olympien l’a encore prouvé en inscrivant un doublé contre Angers en l’espace d’une mi-temps ce mercredi.

Décevant contre Lens lorsqu'il a été titulaire, Robinio Vaz a retrouvé son meilleur rôle ce mercredi face à Angers , celui de joker. L’attaquant formé au FC Sochaux est entré à la mi-temps et a immédiatement sonné la révolte en inscrivant un doublé sur la pelouse du Vélodrome. Une entrée remarquable de la part du joueur de 18 ans, de plus en plus utilisé par Roberto De Zerbi, qui doit composer avec l’absence d’Amine Gouiri jusqu’en janvier prochain. Robinio Vaz a déjà tout d’un grand et pourrait même rapidement s’imposer comme un titulaire à ce rythme.

Nicolas Villas a tout de même une grosse crainte et elle concerne la gestion du joueur par Roberto De Zerbi, comme le journaliste l’a fait savoir sur le plateau de L’Equipe du Soir. « J’adore De Zerbi, j’aime la façon dont il communique. La seule chose qui me fait peur, c’est combien de joueur il a mis sur un piédestal ? On a cité Maupay, il disait que c’était son fils, son joueur préféré… Maintenant il est à la cave. Ce qui me fait peur, d’autant plus à Marseille car il y a cette importance médiatique, c’est que ça peut être très éphémère » a d'abord lancé l'ancien présentateur de RMC avant de poursuivre.

R. Vaz France • Âge 18 • Attaquant Coupe de France Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Champions League Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 9 Buts 4 Passes décisives 2 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

« Robinio Vaz est jeune, il a 18 ans, il faut lui laisser le temps mais d’un autre côté on a quand même envie de s’enflammer. Il a un truc ce gamin, c’est indéniable. C’est un joueur frisson, un détonateur » a analysé Nicolas Villas, déjà conquis par Robinio Vaz mais qui redoute que le joueur marseillais soit mal géré par Roberto De Zerbi. L’exemple de Neal Maupay est forcément très parlant, l’ancien Niçois ayant reçu de gros compliments de la part du coach marseillais la saison dernière. L’Italien avait même considéré Maupay comme son « fils » et comme un joueur qui resterait à l’OM très longtemps. Moins d’un an plus tard, l’ex-joueur de Brighton ne fait plus partie du groupe et Marseille fait tout pour s’en débarrasser. Une histoire que l’on ne souhaite pas à Robinio Vaz.