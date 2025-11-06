« On n’est pas l’Atalanta », Brest rassure l’OM

Futur adversaire de l’Olympique de Marseille samedi, Brest aborde la rencontre avec humilité. Les Brestois, en grande difficulté ces dernières semaines, n’ont pas l’audace de se comparer au récent bourreau des Marseillais en Ligue des Champions.

L’Olympique de Marseille n’a pas le temps de s’attarder sur sa nouvelle défaite en Ligue des Champions. Trois jours après la contre-performance contre l’Atalanta Bergame (0-1), l’actuel deuxième de Ligue 1 recevra Brest samedi avec l’obligation de s’imposer, sous peine de passer une trêve difficile sur le plan mental. La bonne nouvelle pour les Marseillais, c’est que les Brestois ne sont pas non plus au meilleur de leur forme. Leur entraîneur Eric Roy admet volontiers que son équipe n’a rien à voir avec la Dea.

Ligue 1 08 novembre 2025 à 17:00 Olympique Marseille 17:00 Brest

« On ne va pas se comparer à l’Atalanta, ce n’est pas le même profil d’équipe, a reconnu le coach du SB29 devant les médias. On aura des phases où l’on mettra du pressing, mais ce ne sera pas tout le match. Ce déplacement à Marseille est une belle occasion de réaliser une bonne performance et de ramener des points. Face à l’OM, on a un vrai match à jouer, et je pense qu’on a les moyens d’obtenir un résultat, même si on sait que leur effectif est de grande qualité. » Encore faudrait-il que Brest parvienne à marquer. Lors des trois derniers matchs, et même à 11 contre 11 face à l’Olympique Lyonnais (0-0), les Pirates n’y sont pas parvenus.

« Je n’ai aucune inquiétude sur notre capacité à marquer des buts. C’est avant tout une question d’équilibre que nous essaierons de trouver face à Marseille. On cherche des leviers, on teste différentes choses pour trouver la bonne formule. Il faut reconnaître que nous sommes encore loin de notre plein potentiel, et c’est tout l’enjeu de notre travail au quotidien pour retrouver de la performance et une bonne dynamique, même si ce n’est pas si simple », a répondu Eric Roy dont l’équipe reste sur cinq matchs consécutifs sans victoire en championnat. Autant dire que l’Olympique de Marseille n’aura pas le droit à l’erreur.