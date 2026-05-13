OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

La saison de l'OM touche enfin à sa fin, elle qui a été marquée par des crises à répétition. Changement d'entraîneur, de président, de directeur sportif… Daniel Riolo promet des révélations explosives sur ce qu'il s'est réellement passé à la Commanderie.

Pendant quasiment toute la première moitié de la saison, l' OM a fait la course en tête en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Au point de faire croire à certains que la deuxième saison de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen allait être celle du titre. Mais le passage à 2026 a été très difficile à gérer. Le technicien italien a essuyé une élimination en Ligue des champions, un Trophée des champions raté, avant d'être limogé et remplacé par Habib Beye - lequel ne fait d'ailleurs pas mieux.

Pablo Longoria a lui aussi été démis de ses fonctions, tandis que Medhi Benatia, après avoir présenté sa démission, a accepté de tenir jusqu'à la fin de la saison. Un bazar total qui peut cacher des informations non divulguées au public. En tout cas, Daniel Riolo compte bien tout déballer une fois la saison terminée.

Daniel Riolo prépare du lourd

« Je pense que le vrai problème pour l’OM, ce n’est pas le coach, le directeur sportif ou les joueurs, mais l’environnement mal géré. C’est là que ça a pété. Quand la saison se terminera, je raconterai tout ce qui s’est passé autour de De Zerbi. Comment il est devenu fou, c’est une mauvaise gestion de tout ce qui s’est passé autour du club. C’est par la comm' que tu dois gérer ton environnement, et comment tu acceptes la critique extérieure et comment tu vis avec.

C’est là que De Zerbi est devenu fou, il n’a pas su vivre avec. Habib Beye est en train de vivre la même chose. A un moment donné, si on ne trouve pas à Marseille comment vivre avec l’environnement, je peux t’assurer que tu peux faire défiler tous les entraîneurs et directeurs sportifs du monde.... De Zerbi, ce n’était pas un mauvais coach, sauf qu’il est devenu fou. Ça arrive, il y a plein de gens qui psychologiquement s’écroulent », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot. En attendant les révélations qu'il promet, l'OM doit jouer un dernier match au Vélodrome, face à Rennes, dans un match couperet. Après ce dimanche, ce sera le moment d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club phocéen, même si le polémiste de RMC annonce qu'il va enfin pouvoir se lâcher sur les informations qu'il possède sur le fonctionnement de l'OM.