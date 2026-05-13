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Daniel Riolo

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

OM13 mai , 10:00
parQuentin Mallet
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La saison de l'OM touche enfin à sa fin, elle qui a été marquée par des crises à répétition. Changement d'entraîneur, de président, de directeur sportif… Daniel Riolo promet des révélations explosives sur ce qu'il s'est réellement passé à la Commanderie.
Pendant quasiment toute la première moitié de la saison, l'OM a fait la course en tête en Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain. Au point de faire croire à certains que la deuxième saison de Roberto De Zerbi sur le banc phocéen allait être celle du titre. Mais le passage à 2026 a été très difficile à gérer. Le technicien italien a essuyé une élimination en Ligue des champions, un Trophée des champions raté, avant d'être limogé et remplacé par Habib Beye - lequel ne fait d'ailleurs pas mieux.
Pablo Longoria a lui aussi été démis de ses fonctions, tandis que Medhi Benatia, après avoir présenté sa démission, a accepté de tenir jusqu'à la fin de la saison. Un bazar total qui peut cacher des informations non divulguées au public. En tout cas, Daniel Riolo compte bien tout déballer une fois la saison terminée.

Daniel Riolo prépare du lourd

« Je pense que le vrai problème pour l’OM, ce n’est pas le coach, le directeur sportif ou les joueurs, mais l’environnement mal géré. C’est là que ça a pété. Quand la saison se terminera, je raconterai tout ce qui s’est passé autour de De Zerbi. Comment il est devenu fou, c’est une mauvaise gestion de tout ce qui s’est passé autour du club. C’est par la comm' que tu dois gérer ton environnement, et comment tu acceptes la critique extérieure et comment tu vis avec.

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C’est là que De Zerbi est devenu fou, il n’a pas su vivre avec. Habib Beye est en train de vivre la même chose. A un moment donné, si on ne trouve pas à Marseille comment vivre avec l’environnement, je peux t’assurer que tu peux faire défiler tous les entraîneurs et directeurs sportifs du monde.... De Zerbi, ce n’était pas un mauvais coach, sauf qu’il est devenu fou. Ça arrive, il y a plein de gens qui psychologiquement s’écroulent », a déclaré Daniel Riolo dans l'After Foot. En attendant les révélations qu'il promet, l'OM doit jouer un dernier match au Vélodrome, face à Rennes, dans un match couperet. Après ce dimanche, ce sera le moment d'écrire une nouvelle page de l'histoire du club phocéen, même si le polémiste de RMC annonce qu'il va enfin pouvoir se lâcher sur les informations qu'il possède sur le fonctionnement de l'OM.
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Derniers commentaires

OL : Textor annonce un accord et son départ de Lyon

Il y a des mecs comme ça , dans la m....de jusqu'au cou , ils continuent à chanter .

OM : Beye et Benatia partent, Lorenzi arrive cette semaine !

Je te laisse avec tes marseillais qui sont complétement différents de ceux que je côtoie. Et différents des autres marseillais qui viennent sur ce site. Et de ceux qu'ils côtoient eux-même. En fait tu es le seul qui côtoie les neuneus des réseaux sociaux.... Mais ça ne change rien à ton commentaire premier qui voulait nous rabaisser en nous donnant des objectifs de club de milieu de tableau. Juste choisis ton personnage. Sois tu es un troll sois tu veux parler sérieusement.

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Leogets on a pas besoin de tes conseils, t'y connais walou mon grand !! walouh Hier encore, tu disais que la 4eme place ne voulait pas forcement dire barrages .... Tut'es encore planté... COMME D'HAB!!

OM : Riolo promet des scoops de dingue cette semaine

Cet individu n'a aucun scoop , il jette des "boules puantes " en espérant éclaboussés les autres . Il fait plus de mal que de bien au foot coupez -lui le micro ...

L'OL exempté de barrages, la folle théorie démontée

Tu penses qu un club Fr quelqu il soit aurait refusé de jouer la CDM des clubs ? Gagner financierement l equivalent du pots de LDC en a peine un mois , tu crois que l OL aurait dit non ? Et pyis on parle d une competition FIFA, depuis quand un club peut refuser de jouer une competition ?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
73322345712744
2
Lens
67322147623329
3
LOSC Lille
61331878523517
4
O. Lyonnais
60331869533617
5
Rennes
59331788584711
6
O. Marseille
563317511604416
7
Monaco
54331661156497
8
Strasbourg
47321381151429
9
Lorient
45331112104849-1
10
Toulouse
44331281347461
11
Paris
41331011124549-4
12
Brest
3832108144152-11
13
Angers SCO
353398162847-19
14
Le Havre
3233614133044-14
15
Auxerre
3133710163244-12
16
Nice
3133710163760-23
17
Nantes
233358202952-23
18
Metz
163337233276-44

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