OM: Riolo furieux contre les joueurs marseillais

L’Olympique de Marseille s’est incliné sur la pelouse du Bernabeu ce mardi soir face au Real Madrid. Les hommes de Roberto de Zerbi ont pourtant ouvert le score. Mais deux réalisations de Kylian Mbappé ont permis aux Merengues de passer devant. Certains observateurs trouvent l’OM trop scolaire.

L’Olympique de Marseille peut avoir certains regrets après le lancement de la campagne de Ligue des champions ce mardi soir. Le club de la cité phocéenne s’est incliné 2-1 sur la pelouse du Real Madrid. Les hommes de Roberto de Zerbi ont beaucoup subi pendant la rencontre avant de trouver la faille et d’ouvrir le score. Mais l’OM n’a pas su conserver l’avantage et concède deux penalties de Kylian Mbappé. Après la rencontre, certains observateurs dénoncent l’attitude des olympiens. Sur RMC, Daniel Riolo a trouvé l’OM trop scolaire.

Il veut voir l’OM accélérer

Dans l’After foot, l’éditorialiste a comparé les joueurs de l’OM a des enfants à l’école récitant une leçon par cœur. « Je crois que l’OM est venu réciter la leçon du fameux De Zerbi Ball. Ils l’ont tellement récité comme un enfant qui l’apprend par cœur que le premier quart d’heure a failli tourner au ridicule, au grotesque avec les ballons perdus, la demi-boulette de Rulli. Ils ont quand même continué à être au tableau, interrogés par le professeur, et ça a donné des moments assez intéressants. Mais le problème, c’est que ça ne passe jamais la deuxième, ça n’accélère jamais. Ça ne va jamais fort au contact. Il n’y a pas d’intensité. Mais ça ne sort pas des rails », explique-t-il avant de poursuivre. « Tout le long, ils ont voulu réciter, comme s’ils avaient peur. Peur de prendre la marée, ce qui a failli arriver dans les dix premières minutes, » constate-t-il. Malgré la supériorité numérique, l’OM n’a pas su revenir au score dans la rencontre. Les hommes de Roberto de Zerbi devront faire mieux pour espérer glaner les trois points contre le PSG en championnat ce dimanche.