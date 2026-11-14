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OM : Benatia provoque un scandale

OM : Benatia provoque un scandale

OM
parClaude Dautel
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Les propos de Medhi Benatia dans une nouvelle émission de Canal+ ont provoqué d'énormes réactions. Du côté des médias marsellais, on est scandalisé par la déclaration de l'ancien dirigeant de l'OM à qui on rappelle quelques réalités.
Désormais consultant sur Canal+, après son départ de son poste de directeur du football de l'Olympique de Marseille, Medhi Benatia n'a pas sa langue dans sa poche. Et, pour le numéro 1 de l'émission Menu Latour, dans laquelle il fait face aux questions de Bertrand Latour, journaliste de la chaîne cryptée, l'ancien dirigeant phocéen a allumé Pablo Longoria. Pour Medhi Benatia, l'ancien président de l'OM lui a menti sur la situation du club et a menti à tout le monde. Des propos très musclés, et qui ont clairement pour but de dédouaner l'ancien footballeur de ses responsabilités sur la situation du club. Du côté des journalistes marseillais, on estime que Medhi Benatia réécrit l'histoire et a oublié dans quel état est l'Olympique de Marseille suite au passage du duo Longoria-Benatia.

Benatia s'est mis l'OM à dos

Journaliste BFM Marseille Provence, Robin Piette fait un constat brutal et peu glorieux pour Medhi Benatia. « Sur un média qui emploie Bertrand Latour et Medhi Benatia, les deux hommes ont une conversation franche. Pour rappel Benatia arrive deux ans avant ce fameux mensonge ! Les faits : après son passage, l’OM ne peut plus recruter ! Simple, basique », balance notre confrère, qui n'est pas le seul à s'étonner des propos agressifs de l'ancien responsable de l'Olympique de Marseille. Alexandre Jacquin, ancien directeur des sports de La Provence et actuellement directeur du pôle marseillais pour le quotidien régional, en appelle à la longue histoire du club phocéen.
Le journaliste, qui a longtemps suivi au quotidien la vie de l'OM, est clairement écoeuré par Medhi Benatia. « On mesure la grandeur de dirigeants à l’héritage qu’ils laissent. Un an après le départ de Pape Diouf, l’OM était champion de France. Eux martelaient le besoin de « respecter l’institution ». Un an après, c’est OM Corral entre eux. Heureusement leurs successeurs sont plus sérieux », explique Alexandre Jacquin, qui ne regrette visiblement pas les départs de Pablo Longoria et Medhi Benatia.
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