OM : Rabiot viré, Benatia fait des révélations

OM03 déc. , 9:40
parGuillaume Conte
Le départ fracassant d'Adrien Rabiot continue de faire parler à l'OM. En interview, Medhi Benatia a confié qu'il n'y avait pas eu que le clash avec Jonathan Rowe comme problème.
Le gros évènement de l’été à l’Olympique de Marseille n’aura même pas été le mercato. En plein mois d’août, un énorme clash a eu lieu dans le vestiaire entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Finalement, l’OM a décidé de virer les deux joueurs. Même si l’image donnée n’est pas bonne, cette sanction a rapidement semblé disproportionnée, les disputes entre joueurs étant tout de même régulières dans un vestiaire. Pourquoi cette décision de se séparer du meilleur joueur de la saison dernière, en seulement quelques jours sans donner la moindre chance de rédemption.
Interrogé sur RMC, Medhi Benatia a bien voulu donner quelques informations en plus. Selon le dirigeant marseillais, il y a eu ce problème dans le vestiaire du Roazhon Park, mais aussi d’autres « choses en interne » qui ont provoqué son départ jugé inévitable par le dirigeant marocain. 
Tant que je serai à Marseille, personne ne va décider à ma place
- Medhi Benatia
« Il y a eu un comportement qui a été déplacé, on en a parlé et on a sévi. Quand on a ça qui arrive en fin de mercato... On avait tout intérêt à le garder. Tant que je serais à Marseille, on peut finir 5 ou 8e, personne ne va décider ou faire (à ma place). Il y a eu la bagarre et des choses en interne qu'on n’a pas appréciées. Il y a des règles de vie et il faut les respecter. Elles s'appliquent à tout le monde. C'est un gros joueur et ça a pas aidé. Rabiot est content où il est et nous il n’y a pas de souci », a livré Medhi Benatia, pour qui tout se termine bien dans cette affaire qui est allée au-delà de son contrôle à ses yeux. 
Notamment quand la presse a fini par se faire l’écho de cette bagarre, ce qui n’avait pas été le cas dans un premier temps. « Des choses qui se sont passées et qui ont été sorties du contexte. Une fois que c'est sorti dans la presse de cette façon-là, difficile de faire marche arrière. La vérité on l'a tous sur Rabiot. On a beaucoup parlé », a assuré le dirigeant de l’OM, pour qui tout a été fait pour que la fin de collaboration se passe du mieux possible. Même si cela n’empêche pas l’ancien défenseur de rappeler qu’il s’est passé des choses entre Rabiot et le club qui n’ont pas rendu possible la poursuite de cette aventure qui avait si bien débuté. 
