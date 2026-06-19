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OM : Quatre clubs s'excitent pour le même joueur

OM19 juin , 8:20
parGuillaume Conte
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Faute de parvenir à vendre Mason Greenwood, l'OM essaye de caser Pierre-Emile Hojbjerg au mercato. Sa cote est considérable en Italie, et un club est passé à l'action.
C’est un grand classique à l’Olympique de Marseille. Le passage du statut d’indispensable ou de taulier à celui de joueur poussé au départ est souvent très rapide. Adrien Rabiot a pu s’en rendre compte. Et c’est désormais son acolyte Pierre-Emile Hojbjerg qui est invité à se trouver un nouveau club. Notamment pour devenir la première vente de l’OM lors de ce mercato, un mouvement très attendu par la direction pour passer la DNCG.

Hojbjerg a quatre touches en Italie

Et selon le Corriere dello Sport, quatre clubs sont tentés par l’idée de faire venir le joueur danois. Et ils sont tous en Italie. Le dossier envoyant Mason Greenwood étant pour le moment très compliqué, l’AS Roma ne rompt pas les discussions avec l’Olympique de Marseille. Tout simplement parce que, selon les révélations du média sportif transalpin, le profil de l’ancien joueur de Tottenham plait de longue date aux dirigeants romains. Mais la Roma n’est pas le club le plus chaud pour récupérer Hojberg.
Le milieu de terrain estimé par l’OM à 13 millions d’euros plait à la Juventus et à l’Inter Milan, sans que cela ne se traduise par une offre pour le moment. En revanche, l’Atalanta est passée à l’action. Une rencontre a eu lieu entre Cristiano Giuntoli, le directeur sportif, et l’agent du joueur marseillais cette semaine. Le club de Bergame a fait savoir qu’il lui réservait un statut de joueur capital de l’équipe si Hojbjerg venait à signer, même si le Danois est plus intéressé par l’idée de rejoindre un ténor de la Serie A.
Surtout qu’un club comme l’Inter et la Juventus sera plus apte à se rapprocher des exigences salariales de l’ancien joueur de Tottenham. L’OM avait réussi à lui offrir un très gros contrat, et le Danois espère bien ne pas trop perdre avec un transfert, même s’il a bien compris que son avenir n’était plus vraiment à Marseille.
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Il ira pas en Turquie on le sait tres bien ,soit il reste en France dans un top club ,soit il ira en Angleterre, tottenham pourrais etre pas mal ,peut-être peut-il etre le nouveau Lloris 💁🏻‍♂️ il est bon ,il a mal géré le psg et tout le monde lui est tombé dessus vu qu'il remplaçait dona, comme ci dona avait toujours ete excellent... mais bon ,c'est dommage javais beaucoup d'espoir pour lui au psg ,mais pas assez intégré comparé a savonof qui est vraiment apprécié de tous et fait olus que le job 💁🏻‍♂️ faut dire que savonof est quelqu'un de tres tres intelligent, il a su tirer son épingle du jeu ,j'espère que chevalier s'en remettra ma foi , il est écore jeune , bonne chance a lui !!!

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C'est clair, si on en tire déjà 30/35 ce sera un bon prix, même si je suis d'avis à le garder. N'oublions pas le joueur qu'il était malgré tout, maintenant il y a cette question, est ce qu'il retrouvera son meilleur niveau. Et tenter 2 paris sur l'aile gauche c très osé mais ca me plaît !

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