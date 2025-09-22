ICONSPORT_018363_0009
pelouse

OM-PSG : La pelouse du Vélodrome en parfait état

OM22 sept. , 15:25
parClaude Dautel
Malgré les pluies torrentielles de dimanche soir, la pelouse du Vélodrome est en parfait état pour la rencontre de lundi soir à 20h.
Alors que certains laissaient entendre lundi matin que la rencontre entre l'OM et le PSG, décalée à ce lundi suite aux orages, pouvait être encore une fois décalée, il n'y a aucune menace sur la bonne tenue du choc de la cinquième journée de Ligue 1. En effet, Olivier Tallaron, journaliste de Canal+ présent au Vélodrome, a confirmé à quelques heures de la rencontre que la pelouse du stade marseillais était dans un parfait état. Tout cela alors que le soleil a fait son retour depuis ce matin au-dessus de Marseille.
Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1244007103
2
Monaco
1254016137
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
Lens
95302385
7
Rennes
85221-178
8
O. Marseille
64202594
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading