OM-PSG : La pelouse du Vélodrome en parfait état

Il a honte.
Tu devais poster le lien de ma photo, tu ne l'as pas fait, simple comme bonjour.
Après que Marseille gagne le classico et le PSG le ballon d or ça fera 2 clubs heureux . 😊 et ça relancera un peu le championnat
ayer je t'en donne plu d'arguments je t'ai mis un pavé semaine derniere et tu as pas denier repondre mais je sais pourquoi lol parce que je t fermé ton claque merde
Au contraire je rajoute des jongles sur ton bec Hier tu n es pas venu en visio encore une fois C est normal ? Ca t a encore une fois peRTHUR B
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|12
|4
|4
|0
|0
|7
|10
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|6
|13
|7
|12
|5
|4
|0
|1
|4
|7
|3
|12
|5
|4
|0
|1
|3
|8
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|5
|13
|8
|9
|5
|3
|0
|2
|3
|8
|5
|8
|5
|2
|2
|1
|-1
|7
|8
|6
|4
|2
|0
|2
|5
|9
|4
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|7
|9
|6
|5
|2
|0
|3
|-2
|4
|6
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|9
|12
|6
|5
|2
|0
|3
|-3
|6
|9
|5
|5
|1
|2
|2
|-1
|3
|4
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|9
|11
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|6
|8
|4
|5
|1
|1
|3
|-2
|3
|5
|4
|5
|1
|1
|3
|-7
|6
|13
|1
|5
|0
|1
|4
|-8
|5
|13
#OMPSG : la pelouse du vélodrome en parfait état malgré les intempéries d’hier @CanalplusFoot