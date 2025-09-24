ICONSPORT_271638_0251
benatia de zerbi

OM-PSG : Benatia et Campos, une bagarre imaginaire au Vélodrome

OM24 sept. , 9:30
parClaude Dautel
L'ambiance était chaude lundi soir au Vélodrome à l'occasion du match entre l'OM et le PSG. Mais si des incidents ont eu lieu sur la pelouse, Medhi Benatia a démenti un bobard relayé sur les réseaux sociaux.
Après 14 ans d'attente, l'Olympique de Marseille est venu à bout du Paris Saint-Germain en Ligue 1 et forcément l'allégresse était grande dans un stade phocéen comble et bouillant. Sur la pelouse du Vélodrome, un stadier a clairement dépassé les bornes en s'en prenant physiquement à un joueur du PSG, mais en dehors de cela, tout s'est bien passé dans les couloirs. Il y avait forcément de la tension, mais pas plus. Pour preuve, après la rencontre, on a vu Achraf Hakimi assis sur le sol en train de discuter tranquillement avec Nayef Aguerd, son compatriote et coéquipier avec le Maroc. Mais, une rumeur a rapidement circulé sur une empoignade qui aurait eu lieu à la mi-temps entre Medhi Benatia et Luis Campos, son alter-ego du PSG.

Benatia et Campos n'ont eu aucun souci pendant OM-PSG

Interrogé sur ce sujet, Medhi Benatia, dont on sait qu'il a un profond respect pour le Paris SG, a fermement démenti un quelconque problème avec Luis Campos pendant ou après cet OM-PSG. « Je démens un article qui disait qu’apparemment, je m’étais disputé avec Campos à la mi-temps. Malheureusement, ce n’était pas moi, mais c’était bien essayé. Je n’ai rien à voir, ni de près, ni de loin », a fait savoir le directeur du football de l'Olympique de Marseille. Car même s'il y avait de l'énervement, tout s'est bien passé entre les deux clubs, le Paris Saint-Germain fêtant même dans son vestiaire l'attribution du Ballon d'Or à Ousmane Dembélé
Les deux équipes se retrouveront le 8 février prochain pour le match retour de Ligue 1 au Parc des Princes, dans une ambiance qui sera aussi chaude qu'au Vélodrome. Et cela même si le départ d'Adrien Rabiot à l'AC Milan a désamorcé un gros sujet de polémique entre les deux clubs. Le PSG et l'OM devraient aussi se croiser pour le Trophée des champions, mais aucune date n'a encore été fixée.
Articles Recommandés
ICONSPORT_258184_0002
TV

DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+

ICONSPORT_271688_0052
ASSE

ASSE : Stassin frustré, il va tout casser

ICONSPORT_271025_0585
PSG

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

ICONSPORT_271391_0029
OM

L'OM va s'offrir une star de plus

Fil Info

10:00
DAZN vainqueur par KO contre la chaîne Ligue 1+
9:00
ASSE : Stassin frustré, il va tout casser
8:40
Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux
8:20
L'OM va s'offrir une star de plus
8:00
OL : Textor condamné, un jugement sans pitié
00:00
EL : Programme TV et résultats de la 1ère journée
23:33
Le carton rouge surréaliste d’Ekitike
23:24
Liga : Mbappé en démonstration, le Real déroule
23:00
LOSC : Létang disparu à Bollaert, les Lensois innocentés

Derniers commentaires

OL : Textor condamné, un jugement sans pitié

Banni à vie ? Aaaahhhh... depuis quand on peut bannir le propriétaire d'un Club sans même que le club soit vendu. Mdr

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

meme sur le meme article tu arrives a faire parler tes 2 comptes mdr

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

ho sur un article parisien quel hypocrite tu es c'est ouf

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Le Parc est magnifique, mais malheureusement avec une maire qui n'a pour ambition que son enrichissement personnel avec sa garde robe Dior et Burberry, le PSG n'a pas d'interlocuteur valable pour discuter. En déménageant, le projet peut encore grandir avec un stade à la dimension qu'a pris le PSG en 2025

Parc des Princes : Le PSG prépare ses adieux

Me mettre la rage ? La blague 🤣😂🤣 Tu me fais juste rire tellement tes arguments sont pathétiques... Ton armoire a trophée c'est un musée de paléontologie 🤣😂🤣

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Monaco
1254016137
2
Paris Saint Germain
1254016104
3
O. Lyonnais
125401473
4
Strasbourg
125401385
5
LOSC Lille
1053115138
6
O. Marseille
953026104
7
Lens
95302385
8
Rennes
85221-178
9
Toulouse
65203-279
10
Auxerre
65203-246
11
Paris
65203-3912
12
Nice
65203-369
13
Angers SCO
55122-134
14
Brest
45113-2911
15
Le Havre
45113-268
16
Nantes
45113-235
17
Lorient
45113-7613
18
Metz
15014-8513

Loading