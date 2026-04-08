Benjamin Pavard - OM
Benjamin Pavard - Olympique de Marseille

OM : Pavard viré, Marseille refuse de répondre

OM08 avr. , 12:40
parClaude Dautel
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En acceptant de prêter Benjamin Pavard à l'OM, l'Inter ne s'attendait pas à vivre une telle situation en fin de saison.
C'était une belle histoire, mais elle tourne au vinaigre. Dans les dernières heures du mercato estival 2025, Medhi Benatia trouvait un accord avec les dirigeants de l'Inter afin d'obtenir le prêt avec option d'achat de Benjamin Pavard. L'euphorie était grande du côté de l'Olympique de Marseille, où l'on se réjouissait de pouvoir faire signer un champion du monde français. Mais huit mois plus tard, le défenseur tricolore ne fait plus du tout l'unanimité dans les tribunes du Vélodrome où nombreux sont ceux qui souhaitent le départ de Pavard. Mais, ce mercredi, le Corriere dello Sport évoque le dossier Pavard et affirme que la situation est totalement floue entre les dirigeants de l'OM et leurs homologues de l'Inter concernant l'avenir du joueur de 30 ans. L'option d'achat de Benjamin Pavard étant tout de même de 15 millions d'euros, les Nerazzurri aimeraient avoir une réponse de Marseille, et ils ne l'ont pas.

Cette photo paraît déjà dater d'une autre époque à l'OM

Du côté de l'Inter, le quotidien sportif italien précise qu'on ne compte plus vraiment sur Benjamin Pavard. Autrement dit, soit le défenseur français restera à l'Olympique de Marseille, soit il sera de nouveau placé sur la liste des transferts, sachant qu'il a encore deux ans de contrat avec le leader de Serie A. « L'Inter avait tout tenté pour inclure une obligation d'achat dans le contrat, mais s'était finalement contenté d'une option d'achat, fixée à 15 millions d'euros. L'Inter envisage désormais d'investir sur Akanji. Il n'est pas exclu que le club français demande une réduction de prix. Malgré des performances irrégulières, Pavard est quasiment toujours titulaire en France », explique le média transalpin.

L'OL fait durer le suspense

Et le Corriere dello Sport de préciser que pour l'instant l'Olympique de Marseille n'a rien fait connaître de ses intentions à l'Inter, ce qui agace un peu la direction du club italien, laquelle aimerait être fixée rapidement sur le dossier Pavard. Difficile de savoir, à ce stade de la saison, si l'OM négociera à la baisse l'option d'achat du joueur français, ou si déjà Habib Beye a déjà prévu de se séparer d'un joueur qui peine à retrouver les qualités qui l'avaient poussé en équipe de France. Du côté de Milan, on trouve désormais le temps long.
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je parle en generale et meme contre lyon il y en as change pas de sujet et assume que tu as des oeuilleres quand c l'inverse

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deja apprends a repondre a la bonne personne

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"L OL fait durer le suspense..." ? o_O

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Et c est un marseillais qui dit ça 😂🤣😂🤣🤣

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Toi t’es trop un bandit.

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