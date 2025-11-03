OM : Pavard trouve un avocat de luxe sur Canal+

Dans le dur, Benjamin Pavard n’a rassuré personne lors du déplacement de l’OM à Auxerre samedi soir. Bertrand Latour reste néanmoins persuadé que l’international français va beaucoup apporter à Marseille.

Auteur d’un excellent début de saison, Benjamin Pavard traverse actuellement une période beaucoup plus difficile . Dans le dur contre le Sporting ou encore face à Lens, l’international français était attendu en patron de la défense sur la pelouse de l’AJ Auxerre puisque Roberto De Zerbi était privé de Facundo Medina, de Nayef Aguerd et de Leonardo Balerdi. Même si l’OM n’a pas concédé de but en Bourgogne, la prestation de l’ancien joueur de l’Inter et du Bayern n’a pas rassuré grand-monde. Bertrand Latour en a bien conscience, le champion du monde 2018 est dans le dur.

Mais pour le journaliste de Canal+, cette mauvaise passe est passagère et Benjamin Pavard va vite redevenir le taulier qu’il était en début de saison à l’Olympique de Marseille. « Il y a des défaites de l’OM mais si on les prend dans le détail, ce qui est notre devoir, il y a la défaite au Sporting sur un match maîtrisé qui est perdu car un joueur (Emerson) vous met dedans. Il y a 20 très bonnes premières minutes à Lens. Je trouve qu’il y avait des éléments rassurants. Contre Auxerre, l’OM gagne en étant mauvais. Marseille progresse par caps, il y a des nouveaux joueurs » a analysé Bertrand Latour sur Canal+ avant d'évoquer le cas Pavard.

Bertrand Latour vole au secours de Pavard

« Pavard a fait une semaine atroce mais je pense toujours que c’est une chance pour Marseille de l’avoir. Il va participer au fait de faire gagner des matchs, Aguerd également. Je pense que l’OM est là où il doit être et je trouve qu’il y a par brides des progrès par rapport à ce que l’on a pas vu la saison dernière. Je leur donne plutôt des encouragements » estime le journaliste du Canal Football Club, plutôt rassurant et convaincu que Benjamin Pavard est une recrue importante pour l’OM et que sa mauvaise passe n’a pas de raison de s’éterniser. Espérons surtout pour le club phocéen que le défenseur français retrouvera son meilleur niveau dès mercredi en Ligue des Champions face à l’Atalanta Bergame. Car son équipe aura besoin de lui pour glaner son deuxième succès de la saison en coupe d’Europe.