Beye De Zerbi

Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce

OM27 oct. , 11:00
parAlexis Rose
3
Ancien coéquipier d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille, Ronald Zubar estime que l’actuel entraîneur de Rennes s'installera un jour sur le banc du club phocéen.
Passé par le Paris Saint-Germain durant sa formation, Habib Beye a joué une belle partie de sa carrière sous le maillot de l’OM. Entre 2003 et 2007, l’ancien défenseur a fait le bonheur des supporters du Vélodrome. Désormais reconverti en tant qu’entraîneur depuis ses débuts avec le Red Star en National en 2021, l’homme de 48 ans n’a jamais caché son rêve, celui de s’installer sur le banc de touche de son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Et d’après Ronald Zubar, Beye a complètement le profil pour revenir sur le Vieux Port un jour en tant que coach.

Habib « a cette carrure pour être entraîneur de l’OM »

« Habib Beye a eu sa chance en L1, mais il a dû attendre pas mal d’années avant d’être là quand même… Avec Habib, on s’est beaucoup frittés dans les vestiaires, mais maintenant, c’est un ami. On le découvre en tant que coach. Il avait fait de très bonnes choses au niveau inférieur avec le Red Star. En Ligue 1, il a bien débuté, même si c’est plus compliqué cette saison… Mais Rennes, c’est un club qui épuise beaucoup d’entraîneurs depuis quelques temps. Ce n’est pas si tranquille la Bretagne ! Mais c’est un garçon brillant. Beye, coach de l’OM un jour ? Oui, je pense, il a cette carrure pour être entraîneur de l’OM. Il en est capable en tout cas », a lancé l’ancien défenseur olympien sur le site Football Club de Marseille.
Si Beye réalisera peut-être son rêve un jour, il est encore loin du compte. Déjà parce que l’OM est actuellement dirigé par l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe en la personne de Roberto De Zerbi, qui ne semble pas sur le départ et qui dispose d’un contrat jusqu’en 2027. Mais aussi parce que Beye est aussi en poste, du côté de Rennes. Enfin peut-être plus pour très longtemps, sachant qu’après un début de saison catastrophique pour un club aussi riche que le SRFC, l’ancien consultant de Canal+ est en grand danger. Autant dire que Beye va devoir encore prouver et faire ses armes pour un jour prétendre à récupérer le si prestigieux banc de touche de l’OM.

Lire aussi

SRFC : Habib Beye répond aux sifflets des supportersSRFC : Habib Beye répond aux sifflets des supporters
Rennes cherche un entraineur pendant le match face à NiceRennes cherche un entraineur pendant le match face à Nice
3
Articles Recommandés
ICONSPORT_275194_0045
Liga

Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte

ICONSPORT_274378_0112
ASSE

ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon

ICONSPORT_275095_0153
OL

OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais

ICONSPORT_275145_0146
Serie A

La Juventus vire Igor Tudor !

Fil Info

13:40
Real : Xabi Alonso l’écoeure, Vinicius claque la porte
13:20
ASSE : Il dénonce ces joueurs qui ont le melon
13:00
OL : Pierre Ménès démolit un joueur lyonnais
12:36
La Juventus vire Igor Tudor !
12:20
L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre
12:00
PSG : Luis Enrique rapporte 75ME à Paris
11:30
OL-RCSA : Strasbourg crie au scandale contre l'arbitrage
10:40
PSG : Marquinhos fait un choix fracassant pour son avenir

Derniers commentaires

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je ne connais pas.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

De 1904 a 2011, ils ne jouaient pas ? RIRES

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Je dis ce que j'ai vu. Rien de plus, rien de moins.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

Pas sur ce site car vous êtes prudents par crainte des remontrances futures, mais en vidéo devant le stade après le 6-2 contre le HAC.

L’Equipe du Soir élimine l’OM de la course au titre

ben en jouant au foot pardi ! tu sais le sport que tu connais pas mdr

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
20962119811
2
Lens
1996121486
3
O. Marseille
18960322913
4
O. Lyonnais
1896031394
5
LOSC Lille
179522221111
6
Monaco
17952218135
7
Strasbourg
16951318126
8
Nice
1494231415-1
9
Toulouse
13941415132
10
Rennes
1192521214-2
11
Paris
1093151417-3
12
Brest
992341417-3
13
Nantes
99234710-3
14
Le Havre
992341116-5
15
Angers SCO
99234612-6
16
Lorient
892251221-9
17
Auxerre
79216713-6
18
Metz
29027626-20

Loading