Habib Beye entraineur de l'OM, un ancien l'annonce

Ancien coéquipier d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille, Ronald Zubar estime que l’actuel entraîneur de Rennes s'installera un jour sur le banc du club phocéen.

Passé par le Paris Saint-Germain durant sa formation, Habib Beye a joué une belle partie de sa carrière sous le maillot de l’ OM . Entre 2003 et 2007, l’ancien défenseur a fait le bonheur des supporters du Vélodrome. Désormais reconverti en tant qu’entraîneur depuis ses débuts avec le Red Star en National en 2021, l’homme de 48 ans n’a jamais caché son rêve, celui de s’installer sur le banc de touche de son club de cœur, l’Olympique de Marseille. Et d’après Ronald Zubar, Beye a complètement le profil pour revenir sur le Vieux Port un jour en tant que coach.

Habib « a cette carrure pour être entraîneur de l’OM »

« Habib Beye a eu sa chance en L1, mais il a dû attendre pas mal d’années avant d’être là quand même… Avec Habib, on s’est beaucoup frittés dans les vestiaires, mais maintenant, c’est un ami. On le découvre en tant que coach. Il avait fait de très bonnes choses au niveau inférieur avec le Red Star. En Ligue 1, il a bien débuté, même si c’est plus compliqué cette saison… Mais Rennes, c’est un club qui épuise beaucoup d’entraîneurs depuis quelques temps. Ce n’est pas si tranquille la Bretagne ! Mais c’est un garçon brillant. Beye, coach de l’OM un jour ? Oui, je pense, il a cette carrure pour être entraîneur de l’OM. Il en est capable en tout cas », a lancé l’ancien défenseur olympien sur le site , a lancé l’ancien défenseur olympien sur le site Football Club de Marseille

Si Beye réalisera peut-être son rêve un jour, il est encore loin du compte. Déjà parce que l’OM est actuellement dirigé par l’un des meilleurs entraîneurs d’Europe en la personne de Roberto De Zerbi, qui ne semble pas sur le départ et qui dispose d’un contrat jusqu’en 2027. Mais aussi parce que Beye est aussi en poste, du côté de Rennes. Enfin peut-être plus pour très longtemps, sachant qu’après un début de saison catastrophique pour un club aussi riche que le SRFC, l’ancien consultant de Canal+ est en grand danger. Autant dire que Beye va devoir encore prouver et faire ses armes pour un jour prétendre à récupérer le si prestigieux banc de touche de l’OM.