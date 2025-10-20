L’OM sanctionne durement un de ses joueurs

2eme du championnat, Dembele, les blessés, l equipe B etc. C est rien par rapport au club de tes complexes RIRES Leonardo vous l a dit que Paris ne sera jamais une ville de football et ce n est pas en parlant de l OM que ca sera le cas RIIIIIIIIIIIRES
Il a raison sur le manque d'agressivité collectif, mais le 2e but niçois, collectif défaillant ou pas, on ne doit pas le prendre si Kluivert fait ce qu'il doit faire.
L'actualité du PSG n'est pas brûlante comme elle l'a pu l'être. Des blessés et des retours de blessure, les cas Chevalier et Ramos, le retour en grâce de WZE... Le meilleur reste à venir, nous espérons voir Dembélé rejouer au moins quelques minutes en Ligue des Champions.
La preuve que non ma petite Kenny Apres c est rapide de lire les articles du PSG, ils sont viiiiiiiiiiide RIIIIIIIIIRES
Je maitrise vraisemblablement mieux la langue française que toi, et je ne lis que des commentaires incohérents de ta part et parfois des avis sur le football assez tièdes sans véritable opinion. Tu suis le mouvement la plupart du temps.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|18
|8
|6
|0
|2
|21
|7
|14
|17
|8
|5
|2
|1
|16
|8
|8
|16
|8
|5
|1
|2
|17
|10
|7
|16
|8
|5
|1
|2
|12
|7
|5
|15
|8
|5
|0
|3
|11
|8
|3
|14
|8
|4
|2
|2
|16
|10
|6
|14
|8
|4
|2
|2
|17
|13
|4
|13
|8
|4
|1
|3
|15
|12
|3
|11
|8
|3
|2
|3
|12
|14
|-2
|11
|8
|2
|5
|1
|11
|12
|-1
|10
|8
|3
|1
|4
|13
|15
|-2
|9
|8
|2
|3
|3
|14
|14
|0
|8
|8
|2
|2
|4
|12
|19
|-7
|7
|8
|2
|1
|5
|7
|12
|-5
|6
|8
|1
|3
|4
|5
|9
|-4
|6
|8
|1
|3
|4
|10
|16
|-6
|6
|8
|1
|3
|4
|4
|12
|-8
|2
|8
|0
|2
|6
|5
|20
|-15
Toujours la Neal Maupay !