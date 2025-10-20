L’OM sanctionne durement un de ses joueurs

Bien armé dans le secteur offensif avec Gouiri, Aubameyang ou encore Vaz, l’OM a tout essayé pour faire partir Neal Maupay cet été. Mais l’ancien attaquant d’Everton n’a rien voulu savoir et a refusé toutes les offres.

Pablo Longoria n’aime pas qu’on lui résiste en période de mercato. C’est pourtant ce que Neal Maupay a fait l’été dernier. Alors que le club olympien cherchait à s’en débarrasser afin d’économiser son imposant salaire, l’ancien attaquant de l’OGC Nice ou encore de Brighton a refusé toutes les offres qui lui ont été proposées. Des clubs grecs, espagnols et italiens ont pourtant pris des renseignements auprès de l’Olympique de Marseille pour un potentiel prêt de Neal Maupay fin août.

Roberto De Zerbi a fait savoir à son joueur de 29 ans qu’il n’aurait pas de temps de jeu cette saison avec l’éclosion de Robinio Vaz et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Neal Maupay, qui rêvait de disputer la Ligue des Champions avec l’OM, n’a rien voulu savoir. Une décision que le joueur français peut regretter selon L’Equipe, qui affirme que Marseille fait payer à son attaquant cette décision de rester coûte que coûte. Neal Maupay ne participe plus aux entraînements avec le groupe professionnel puisqu’après un échauffement en commun avec les joueurs de Roberto De Zerbi, il file avec un adjoint et se contente de tours de terrain et d’exercices de passe.

Maupay a refusé de partir, l'OM lui fait payer

Les jours de match, l’ancien Niçois n’est plus convoqué et ne fait d’ailleurs plus partie des réunions d’équipe, ni des séances vidéos. Avec la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri, qui va manquer trois mois de compétition, on pouvait penser que Neal Maupay allait tout de même réintégrer le groupe, à l’instar d’un Ulisses Garcia après la blessure de Facundo Medina. Mais sauf énorme surprise, Maupay ne connaîtra pas cette joie. Son retour est jugé « très improbable, à moins d’un autre coup dur » par le quotidien national. A l’OM, c’est ce qui s’appelle payer au prix fort un désaccord avec la direction et Neal Maupay risque de s’en souvenir. Reste à voir s'il sera plus ouvert à un départ en janvier prochain alors que son contrat avec Marseille court jusqu’en 2028.