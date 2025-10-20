ICONSPORT_267377_0128

L’OM sanctionne durement un de ses joueurs

OM20 oct. , 12:20
parCorentin Facy
Bien armé dans le secteur offensif avec Gouiri, Aubameyang ou encore Vaz, l’OM a tout essayé pour faire partir Neal Maupay cet été. Mais l’ancien attaquant d’Everton n’a rien voulu savoir et a refusé toutes les offres.
Pablo Longoria n’aime pas qu’on lui résiste en période de mercato. C’est pourtant ce que Neal Maupay a fait l’été dernier. Alors que le club olympien cherchait à s’en débarrasser afin d’économiser son imposant salaire, l’ancien attaquant de l’OGC Nice ou encore de Brighton a refusé toutes les offres qui lui ont été proposées. Des clubs grecs, espagnols et italiens ont pourtant pris des renseignements auprès de l’Olympique de Marseille pour un potentiel prêt de Neal Maupay fin août.
Roberto De Zerbi a fait savoir à son joueur de 29 ans qu’il n’aurait pas de temps de jeu cette saison avec l’éclosion de Robinio Vaz et le retour de Pierre-Emerick Aubameyang. Mais Neal Maupay, qui rêvait de disputer la Ligue des Champions avec l’OM, n’a rien voulu savoir. Une décision que le joueur français peut regretter selon L’Equipe, qui affirme que Marseille fait payer à son attaquant cette décision de rester coûte que coûte. Neal Maupay ne participe plus aux entraînements avec le groupe professionnel puisqu’après un échauffement en commun avec les joueurs de Roberto De Zerbi, il file avec un adjoint et se contente de tours de terrain et d’exercices de passe.

Maupay a refusé de partir, l'OM lui fait payer

Les jours de match, l’ancien Niçois n’est plus convoqué et ne fait d’ailleurs plus partie des réunions d’équipe, ni des séances vidéos. Avec la blessure à l’épaule d’Amine Gouiri, qui va manquer trois mois de compétition, on pouvait penser que Neal Maupay allait tout de même réintégrer le groupe, à l’instar d’un Ulisses Garcia après la blessure de Facundo Medina. Mais sauf énorme surprise, Maupay ne connaîtra pas cette joie. Son retour est jugé « très improbable, à moins d’un autre coup dur » par le quotidien national. A l’OM, c’est ce qui s’appelle payer au prix fort un désaccord avec la direction et Neal Maupay risque de s’en souvenir. Reste à voir s'il sera plus ouvert à un départ en janvier prochain alors que son contrat avec Marseille court jusqu’en 2028.
Derniers commentaires

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

2eme du championnat, Dembele, les blessés, l equipe B etc. C est rien par rapport au club de tes complexes RIRES Leonardo vous l a dit que Paris ne sera jamais une ville de football et ce n est pas en parlant de l OM que ca sera le cas RIIIIIIIIIIIRES

OL : Ruben Kluivert reçoit un soutien totalement improbable

Il a raison sur le manque d'agressivité collectif, mais le 2e but niçois, collectif défaillant ou pas, on ne doit pas le prendre si Kluivert fait ce qu'il doit faire.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

L'actualité du PSG n'est pas brûlante comme elle l'a pu l'être. Des blessés et des retours de blessure, les cas Chevalier et Ramos, le retour en grâce de WZE... Le meilleur reste à venir, nous espérons voir Dembélé rejouer au moins quelques minutes en Ligue des Champions.

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

La preuve que non ma petite Kenny Apres c est rapide de lire les articles du PSG, ils sont viiiiiiiiiiide RIIIIIIIIIRES

PSG : 90ME pour un prodige anglais, Paris dit oui

Je maitrise vraisemblablement mieux la langue française que toi, et je ne lis que des commentaires incohérents de ta part et parfois des avis sur le football assez tièdes sans véritable opinion. Tu suis le mouvement la plupart du temps.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
O. Marseille
18860221714
2
Paris Saint Germain
1785211688
3
Strasbourg
16851217107
4
Lens
1685121275
5
O. Lyonnais
1585031183
6
LOSC Lille
14842216106
7
Monaco
14842217134
8
Toulouse
13841315123
9
Nice
1183231214-2
10
Rennes
1182511112-1
11
Paris
1083141315-2
12
Brest
9823314140
13
Lorient
882241219-7
14
Auxerre
78215712-5
15
Nantes
6813459-4
16
Le Havre
681341016-6
17
Angers SCO
68134412-8
18
Metz
28026520-15

