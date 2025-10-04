OM : Pavard privé d'équipe de France par De Zerbi

Malgré des débuts intéressants sous le maillot de l'OM, Benjamin Pavard n'a pas été appelé en Equipe de France jeudi. Le défenseur phocéen paie la concurrence en défense centrale, son poste préféré, mais aussi les choix tactiques de... Roberto de Zerbi.

Couple solide entre 2018 et 2022, Didier Deschamps et Benjamin Pavard se sont complètement éloignés l'un de l'autre depuis cette époque. Le défenseur de l' Olympique de Marseille était encore absent de la liste présentée par le sélectionneur jeudi après-midi. A 8 mois du Mondial 2026, l'ancien joueur du Bayern craint fortement de ne pas aller en Amérique. Un scénario cruel pour Pavard qui est revenu en Ligue 1 cet été pour redorer son blason en vue de réintégrer l'Equipe de France. Son début de saison à Marseille est pourtant intéressant mais ce n'est pas suffisant pour séduire Didier Deschamps.

De Zerbi complique les projets de Pavard

Il faut dire que Benjamin Pavard n'a jamais caché vouloir évoluer dans l'axe de la défense comme c'est le cas en club depuis plusieurs années. Didier Deschamps préférait l'utiliser à droite jusqu'au France-Australie du Mondial 2022. Ce soir-là, le néo-Marseillais n'avait pas été bon au poste, manquant clairement de motivation. D'ici juin prochain, Pavard aura pour mission d'être le quatrième meilleur défenseur central dans la hiérarchie derrière Konaté, Upamecano et Saliba. Encore faut-il prouver à ce poste du côté de l'OM.

Jérôme Alonzo est sceptique pour lui, estimant qu'il n'est pas aidé par les changements tactiques récurrents de Roberto de Zerbi. « C’est toujours pareil, Pavard tu le considères comment ? [...] Pour le moment (à l'OM), il fait un match dans l’axe, un match à droite... », a souligné l'ancien gardien dans L'Equipe de Greg. Un contexte défavorable pour séduire Deschamps. En plus, il paye le fait d'être droitier alors que le sélectionneur veut avoir au moins un gaucher dans son effectif, ce qui est le cas de Lucas Hernandez son principal concurrent pour la dernière place dans l'axe.