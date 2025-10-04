ICONSPORT_272416_0061

OM : Pavard privé d'équipe de France par De Zerbi

OM04 oct. , 8:20
parMehdi Lunay
0
Malgré des débuts intéressants sous le maillot de l'OM, Benjamin Pavard n'a pas été appelé en Equipe de France jeudi. Le défenseur phocéen paie la concurrence en défense centrale, son poste préféré, mais aussi les choix tactiques de... Roberto de Zerbi.
Couple solide entre 2018 et 2022, Didier Deschamps et Benjamin Pavard se sont complètement éloignés l'un de l'autre depuis cette époque. Le défenseur de l'Olympique de Marseille était encore absent de la liste présentée par le sélectionneur jeudi après-midi. A 8 mois du Mondial 2026, l'ancien joueur du Bayern craint fortement de ne pas aller en Amérique. Un scénario cruel pour Pavard qui est revenu en Ligue 1 cet été pour redorer son blason en vue de réintégrer l'Equipe de France. Son début de saison à Marseille est pourtant intéressant mais ce n'est pas suffisant pour séduire Didier Deschamps.

De Zerbi complique les projets de Pavard

Il faut dire que Benjamin Pavard n'a jamais caché vouloir évoluer dans l'axe de la défense comme c'est le cas en club depuis plusieurs années. Didier Deschamps préférait l'utiliser à droite jusqu'au France-Australie du Mondial 2022. Ce soir-là, le néo-Marseillais n'avait pas été bon au poste, manquant clairement de motivation. D'ici juin prochain, Pavard aura pour mission d'être le quatrième meilleur défenseur central dans la hiérarchie derrière Konaté, Upamecano et Saliba. Encore faut-il prouver à ce poste du côté de l'OM.
Jérôme Alonzo est sceptique pour lui, estimant qu'il n'est pas aidé par les changements tactiques récurrents de Roberto de Zerbi. « C’est toujours pareil, Pavard tu le considères comment ? [...] Pour le moment (à l'OM), il fait un match dans l’axe, un match à droite... », a souligné l'ancien gardien dans L'Equipe de Greg. Un contexte défavorable pour séduire Deschamps. En plus, il paye le fait d'être droitier alors que le sélectionneur veut avoir au moins un gaucher dans son effectif, ce qui est le cas de Lucas Hernandez son principal concurrent pour la dernière place dans l'axe.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_272511_0114
PSG

PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée

ICONSPORT_272416_0129 (1)
OM

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

ICONSPORT_272612_0285
OL

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

ICONSPORT_272084_0003
PSG

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Fil Info

13:00
PSG : Luis Enrique a refusé Akliouche et Mora, la raison dévoilée
12:40
Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea
12:20
15 joueurs concernés, alerte à l’OL
12:00
Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !
11:50
OM : Balerdi avec le groupe pour le match à Metz
11:30
Ligue 1+ s’attaque au dernier bastion de Canal+
11:01
PSG : Zaïre-Emery sur le départ pour 80 millions d’euros
10:40
Le Real s'offre une pépite, Chelsea veut tout annuler
10:20
L'Italie encore privée de Coupe du monde ?

Derniers commentaires

Il supplie ce joueur de l'OM de ne pas signer à Chelsea

S'il ne baisse pas du niveau vu contre l'Ajax, voire s'il continue de progresser, ça serait une chance de le garder.

Le Parc des Princes vendu au PSG, Paris va voter !

Je ne comprends pas et ne comprendrai jamais l'intérêt pour une ville de posséder un stade de football abritant un Club professionnel. et ça devient carrément absurde quand le Club en question pèse 4,5 milliards et génère plus de 800 millions de CA.

La VAR s'est plantée, lourd soupçon sur Barça-PSG

En même temps les clubs français se font régulièrement partouzer par les clubs espagnols, donc pour une fois que ça va dans le sens inverse...

OL : Pierre Ménès s'incline devant ce coup de génie à 32ME

Au passage, si toi aussi, tu pouvais fermer ta gueule une fois pour toute... Tu t'es suffisamment ridiculisé l'an passé, Essaye de grandir.

15 joueurs concernés, alerte à l’OL

c'est quand meme une sacré bonne recomposition du groupe a la baisse pour l'ol, bon travail effectué , une reduction des couts avec finalement un groupe restreint mais qui a l'air bien plus solide sur le terrain, bon travail de l'ol cet été, il faudra compter sur eux et c'est tant mieux. bravo!

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Paris
107313-11213
9
Rennes
96231-178
10
Brest
7621301111
11
Toulouse
76213-2911
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
77214-7916
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

Loading