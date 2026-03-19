Pavard quitte l'OM, la confirmation tombe

En difficulté depuis le début de la saison, Benjamin Pavard retrouve des couleurs depuis l’arrivée d’Habib Beye. Suffisant pour convaincre l’OM de le recruter à la fin de la saison ? A priori… non.

Prêté par l’Inter Milan en début de saison, Benjamin Pavard ne vit pas la saison qu’il espérait à l’Olympique de Marseille. Plutôt performant lors de ses premiers matchs, l’international français a vite montré ses limites. Le mois d’octobre a été terrible pour l’ancien joueur du Bayern Munich, fautif lors des défaites au Sporting Portugal en Ligue des Champions ou encore sur la pelouse du RC Lens en Ligue 1 . Benjamin Pavard a eu du mal à s’en remettre au point de devenir remplaçant aux yeux de Roberto De Zerbi.

L’international tricolore a traversé une longue période délicate mais il retrouve des couleurs depuis l’arrivée d’Habib Beye sur le banc de l’OM. Suffisant pour convaincre les dirigeants olympiens de payer 15 millions d’euros pour lever son option d’achat en fin de saison ? Il ne faut pas trop y croire selon nos confrères du Phocéen, lesquels estiment que le départ de Benjamin Pavard en juin prochain est quasiment acté.

Départ acté pour Benjamin Pavard ?

« Sauf retournement de situation, l’aventure de Pavard à l’OM devrait s’achever en fin de saison, l’option d’achat n’étant pas amenée à être levée. Ces dernières semaines représentent donc une opportunité : celle de quitter le club sur une note positive, mais aussi de redorer une image écornée auprès des supporters » écrit le média spécialisé dans l’actualité de l’Olympique de Marseille. Pour Benjamin Pavard, cette fin de saison revêt d’un autre objectif crucial : la Coupe du monde.

Même si le défenseur de l’OM part de très loin au vu du niveau affiché ces derniers mois, l’ancien Lillois croit toujours en ses chances d’intégrer la liste de Didier Deschamps pour le Mondial 2026 aux Etats-Unis. Pour lui, l’enjeu est donc de garder une place de titulaire et un bon niveau d’ici à la fin de la saison avec l’OM afin de s’ouvrir toutes les portes possibles. En sélection, mais également en club. Car si Marseille ne le conserve pas, son avenir s’écrira clairement en pointillés, l’Inter Milan n’ayant pas non plus l’intention de le garder en 2026-2027.