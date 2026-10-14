OM : Paixao, son vrai prix est terrifiant

Le PSG ne craint rien, la DNCG ne punira pas le Qatar

@Jeffino : Quid de la grande majorité des clubs déficitaires de Ligue 1 ? Merci aux actionnaires d'avoir combler ces déficits. Et comment construire des grands clubs s'il n'y pas à un moment un investisseur qui... investit et accepte de perdre de l'argent les premières années avant d'arriver à l'équilibre ensuite (ce qu'est en train d'accomplir le PSG)