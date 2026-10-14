OM : Paixao, son vrai prix est terrifiant

OM : Paixao, son vrai prix est terrifiant

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parClaude Dautel
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Joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille, Paixao a été conservé cet été par le club phocéen, alors que Frank McCourt souhaitait s'en débarrasser. Au moment où l'attaquant brésilien s'est rebellé contre Bruno Genesio, son rendement commence à coûter cher à l'OM.
Pendant tout l'été, les supporters marseillais ont croisé les doigts et fait du bruit sur les réseaux sociaux afin que le propriétaire du club ne vende pas Paixao. Auteur de matchs de préparation de bonne facture, l'attaquant de 26 ans recruté à Feyenoord en 2025 pour 35 millions d'euros semblait être le seul motif d'espoir pour le peuple phocéen. Mais, depuis le début de la saison, Paixao n'est plus que l'ombre du joueur flamboyant vu durant l'été. Et la grogne commence à monter du côté des virages du Vélodrome. Cela ne va pas s'arranger car dimanche soir, lorsque Bruno Genesio l'a rappelé sur la touche contre Troyes, le Brésilien a refusé de saluer son entraîneur, alors que ce dernier avait mis tout son poids pour le conserver cet été. Pour le natif de Macapa, les choses tournent mal et ce n'est pas le constat du site Sportune qui va améliorer la situation de l'attaquant.

Un but signé Paixao, ça vaut de l'or

Le site spécialisé s'est penché sur les performances sportives de Paixao et les a comparées avec le coût économique de celui qui est le joueur le plus cher de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Car aussi doué soit-il, Paixao n'a pas marqué le moindre but cette saison en Ligue 1 et en Ligue Europa, et l'an dernier, il n'a pas réellement été efficace. Ainsi forcément, son coût est explosif pour un club comme l'OM qui est déjà dans le dur financièrement. « Recruté pour 35 millions d’euros, bonus compris, Igor Paixao représente également environ 5,04 millions d’euros de salaires bruts sur la période étudiée. Selon le montant rapporté par L’Équipe, sa rémunération mensuelle atteint 350 000 euros bruts. Sur 14,4 mois, du 1er août 2025 à ce jour, cette somme porte le coût total estimé à 40,04 millions d’euros. Rapporté aux 12 buts inscrits en 47 rencontres retenues dans ce calcul, ce montant représente donc environ 3,34 millions d’euros par réalisation. Cette estimation comptabilise l’intégralité du transfert dès le départ et ne tient pas compte des charges patronales, des éventuelles primes ni des autres dépenses liées au joueur », précise notre confrère.

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Du côté de l'Olympique de Marseille, on attend probablement mieux de la part d'un joueur qui semble désormais regretter de ne pas avoir rejoint la Premier League cet été, même s'il a dit le contraire dans une interview récente. Pour faire oublier tout cela, et faire baisser son coût de revient, Paixao n'a qu'une solution, marquer des buts. A commencer par jeudi soir contre l'Olympiakos au Vélodrome. A moins que Bruno Genesio le laisse sur la touche afin de le reposer un peu, et aussi de lui donner une petite leçon suite à son attitude contre Troyes.
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C'est bien noté ! Je vais bien me marrer durant le mercato d'hiver. ^^

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@Jeffino : Quid de la grande majorité des clubs déficitaires de Ligue 1 ? Merci aux actionnaires d'avoir combler ces déficits. Et comment construire des grands clubs s'il n'y pas à un moment un investisseur qui... investit et accepte de perdre de l'argent les premières années avant d'arriver à l'équilibre ensuite (ce qu'est en train d'accomplir le PSG)

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L'OL a été sauvé par ces comptes qui n'étaient pas aussi catastrophique que les médias en disaient. ^^ Je te rappelle que les médias parler d'un déficif de 200 millions d'euros dans les comptes de l'OL... alors que ce n'était pas vrai. Une information de merde que tes potes et toi ont gobé naïvement. Mdr Bon maintenant... j'attends ton retournement de veste ! ^^

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Il fallait bien que le Qatar mette quelque chose dans la vitrine du PSG. Nasser est donc allé faire des courses en payant deux Champions League. ^^

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Si tu avais une culture foot ou tu simplement une connaissance du football, tu saurais qu il impensable d'imaginer le Bayern vendre un de ses meilleurs joueurs un mercato d'hiver, ca n'arrivera JAMAIS.... voila vieux troll que tu es, caricature de troll meme

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