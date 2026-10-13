OM : Paixao fait ses valises, ça s'accélère

L'OM a résisté à la vente d'Igor Paixao cet été, mais ce ne sera pas aussi insistant au mois de janvier. Le départ du Brésilien pourrait bien avoir lieu dès le prochain mercato.

Les choses vont très vite dans le football, et encore plus à Marseille. Igor Paixao est passé, en un an par toutes les émotions. Recruté comme le joueur le plus cher de l’OM, le Brésilien a tout d’abord eu un peu de mal à convaincre alors que l’attaque marseillaise se reposait entièrement sur Mason Greenwood la saison passée. Mais l’ancien de Feyenoord avait su se mettre à son avantage, avec une saison solide au final et quelques buts importants ou spectaculaires.

Annoncé comme le leader offensif cet été, Igor Paixao a pourtant été tout proche de rejoindre Sunderland, l’accord étant quasiment signé avant que Bruno Genesio ne l’empêche de partir. Un sauvetage salué par les supporters, qui ne se voyaient pas entamer la saison sans au moins un leader offensif.

Paixao sur le départ, RMC confirme

Mais entre son vrai-faux départ, ses pépins physiques, et son début de saison décevant sur le plan du jeu et des statistiques, le Brésilien n’est plus aussi intouchable. Et sur Canal+, il a tout de même clairement laissé entendre que son départ n’était plus qu’une question de temps, oubliant sa volonté de s’imposer à l’OM qui datait pourtant de cet été.

« Est-ce que je pourrais partir dès cet hiver? Je ne sais pas, c'est difficile parce qu'en janvier les équipes sont déjà formées. Il y a plus de chances que je parte l'été prochain », a ainsi rappelé Igor Paixao, qui voit ses propos trouver un écho dans les informations de RMC. Pour la radio sportive, le Brésilien « ne va pas s’éterniser à Marseille », et le seul suspense reste de savoir s’il partira dès le mois de janvier, ou bien cet été. Si l’ailier arrivé de Feyenoord quitte le club cet hiver, et sans recrues pour le compenser, cela laissera tout de même Bruno Genesio avec une ligne d’attaque inquiétante pour terminer la saison.