Paixao le sauveur, l’OM a créé une diva

Remplacé en fin de match à Troyes (2-0) dimanche, Igor Paixão a moyennement apprécié. L’ailier de l’Olympique de Marseille a refusé de saluer son entraîneur Bruno Genesio qui pourrait finir par regretter le traitement accordé au Brésilien ces dernières semaines.

Afin d’éviter la polémique, Bruno Genesio a tout de suite dédramatisé. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a assuré aux médias qu’il comprenait la frustration d’Igor Paixão. On peut tout de même imaginer que le technicien n’a pas aimé la réaction de son joueur. De nouveau décevant, l’ailier marseillais a été remplacé par Faris Moumbagna à la 87e minute du match à Troyes dimanche. Bruno Genesio a alors tenté de saluer le sortant, sauf que le Brésilien a refusé de lui taper dans la main. Un comportement inacceptable et forcément critiqué.

Sur le réseau social X, le compte EspoirsduFootball s’en prend à Igor Paixão, mais aussi à l’Olympique de Marseille qui s’est vanté d’avoir retenu son ailier gauche jugé indispensable en fin de mercato estival. « Il y a eu énormément d'éléments de langage quand l'OM a conservé le Brésilien, mais à 30 millions d'euros, tu rentrais dans tes frais et il fallait absolument le lâcher, a commenté l’utilisateur du réseau social. Il va peut-être marquer un doublé sur deux frappes lointaines hein, mais ça ne me fera pas changer d'avis. »

« Le problème, c'est aussi le storytelling de la direction de l'OM avec des "on a réussi à garder Paixão" à tout bout de champ comme si on parlait de Ronaldinho ou du meilleur joueur de la décennie de l'OM, a dénoncé l’observateur. Un statut lui a été donné, alors qu'il est très loin de ce niveau. » Il est vrai que le président Stéphane Richard et Bruno Genesio lui-même en ont fait des tonnes. Leurs déclarations ont pu flatter l’ego d’Igor Paixão qui s’estime manifestement intouchable.