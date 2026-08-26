OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !
Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324
Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!
Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là
C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
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|0
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|1
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|5
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|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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