OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

OM26 août , 14:30
parCorentin Facy
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Très courtisé, Igor Paixao a une cote d’enfer en Premier League. Leeds United et Aston Villa ont formulé des offres pour le recruter, toutes refusées par l’ailier brésilien de l’Olympique de Marseille... qui se rapproche de Sunderland.
Les supporters de l’OM retiennent leur souffle. Alors que le club phocéen doit encore vendre dans cette dernière ligne droite du mercato, le cas Igor Paixao est très sensible. L’ailier brésilien est le joueur que Bruno Genesio veut garder à tout prix, un avis partagé par le public du Vélodrome, qui a fait de l’ancien attaquant du Feyenoord Rotterdam son nouveau chouchou. Tandis que le clan McCourt pousse pour une vente afin de récupérer un très gros chèque sans doute supérieur à 40 millions d’euros, la direction sportive pousse pour conserver Paixao un an de plus.
Mais les efforts de Grégory Lorenzi et de Bruno Genesio pourraient être vains dans ce dossier puisque Foot Mercato nous apprend ce mercredi qu'un accord verbal a été trouvé entre Igor Paixao et Sunderland. Le Brésilien, qui a refusé des propositions de Leeds et d'Aston Villa selon La Minute OM, aurait dit oui à l'équipe entraînée par le Français Régis le Bris. Un énorme coup dur pour Marseille sur le plan sportif, même si cet accord de principe entre Paixao et Sunderland ne signifie pas (encore) que le Brésilien va partir en Premier League.

Paixao à Sunderland, ça brûle

Le club anglais et l'Olympique de Marseille doivent à présent s'entendre sur le prix et sur les modalités du transfert. A ce sujet, difficile d'y voir clair pour le moment d'autant qu'au sein même de l'OM, tout le monde n'est pas d'accord sur la suite à donner à ce dossier. Genesio et Lorenzi militent pour conserver Paixao et sacrifier d'autres joueurs (Balerdi, Timber) tandis que Frank McCourt ne veut rien entendre, ce dernier se montrant exigeant sur la nécessité de vendre en masse pour rentrer dans les clous de la DNCG et de l'UEFA au plus vite.
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Derniers commentaires

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Pas le choix, Langoria/Benatia ont vidé les caisses alors que Rachid alertait en vain la direction depuis des années. Maintenant faut payer l’addition et vendre massivement !

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Info confirmée aussi par Fabrizio Romano. https://x.com/FabrizioRomano/status/2092579127433826324

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Je crois que tu n’as pas bien lu l'info..... c’est la direction et Genesio qui bloque pour qu’il reste à l’OM, McCourt lui veut vendre vendre vendre.... il veut rentrer dans son argent que Longoria semble avoir dépensé à outrance. On verra bien !!!

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

Marseille qui va rejoindre les verts en D2. On l'avait pas vu venir celle là

OM : Paixao dit oui à Sunderland, ça chauffe !

C'est la petite moustache qui te fait cet effet ^^ Tu crois qu'il va faire danser le mambo avec cassage de reins en prime aux défenseurs anglais si il part ? :D

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