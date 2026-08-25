TV : « Jamais de la vie », Canal+ ne fera pas cette fleur à ses abonnés

A l'heure où Ligue 1+ est à un tournant de son histoire cette saison, il ne faut rien attendre de Canal+. Et Pierre Ménès ne comprend pas les questions à ce sujet.

Seule Ligue parmi les grands championnats en Europe à avoir franchi ce pas, la LFP produit et diffuse désormais l’intégralité des matchs de Ligue 1. Depuis le désengagement de Canal+, vexé d’avoir été maltraité à ses yeux lors de l’époque Covid et du fiasco de Mediapro, la Ligue n’a pas réussi à avoir des offres suffisantes et a pris le pari, presque forcé, de tout internaliser.

Les clubs sont en train de comprendre que le contre-coup financier va être encore plus terrible cette saison, sans la pénalité de DAZN et l’apport de beIN Sports qui diffusait un dernier match la saison dernière. Voir Canal+ revenir dans la course est pour beaucoup l’ultime chance de sauver les meubles, mais la chaine cryptée n’a jamais vraiment ouvert la porte.

Canal+ ne fera aucun cadeau à Ligue 1+ ou à ses abonnés

Le média possédé par Vincent Bolloré n’a même pas voulu négocier avec Ligue 1+ pour en être une simple plateforme de diffusion, comme l’est actuellement DAZN, Orange ou Amazon par exemple.

Ancien consultant de Canal+ et très au fait des histoires de droits télés, Pierre Ménès s’est vu demander sur sa chaine Youtube si la chaine cryptée avait une chance de diffuser au moins la Ligue 1 cette saison, à défaut d’en avoir les droits. Une demande que le consultant ne comprend pas, car même si cela devait être le cas, il n’y aurait aucun cadeau.

« Je ne comprends pas cette obsession que vous avez de vouloir Ligue 1+ sur Canal+. Si Canal+ s’associe à Ligue 1+, il faudra s’abonner tout de même à Ligue 1+. A moins qu’il y ait une offre, mais ce n’est pas du tout ce qu’il se passe actuellement. Il n’y a pas besoin que ce soit accolé à Canal pour s’abonner à Ligue 1+. Je ne comprends pas ceux qui pensent que si Canal+ revient, l’abonnement Ligue 1+ sera dans le prix de Canal, jamais de la vie », a lancé un Pierre Ménès, qui n’a guère espoir d’un nouveau mariage entre la chaine cryptée et le championnat de France.