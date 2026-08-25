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TV : « Jamais de la vie », Canal+ ne fera pas cette fleur à ses abonnés

TV25 août , 22:40
parGuillaume Conte
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A l'heure où Ligue 1+ est à un tournant de son histoire cette saison, il ne faut rien attendre de Canal+. Et Pierre Ménès ne comprend pas les questions à ce sujet.
Seule Ligue parmi les grands championnats en Europe à avoir franchi ce pas, la LFP produit et diffuse désormais l’intégralité des matchs de Ligue 1. Depuis le désengagement de Canal+, vexé d’avoir été maltraité à ses yeux lors de l’époque Covid et du fiasco de Mediapro, la Ligue n’a pas réussi à avoir des offres suffisantes et a pris le pari, presque forcé, de tout internaliser.
Les clubs sont en train de comprendre que le contre-coup financier va être encore plus terrible cette saison, sans la pénalité de DAZN et l’apport de beIN Sports qui diffusait un dernier match la saison dernière. Voir Canal+ revenir dans la course est pour beaucoup l’ultime chance de sauver les meubles, mais la chaine cryptée n’a jamais vraiment ouvert la porte.

Canal+ ne fera aucun cadeau à Ligue 1+ ou à ses abonnés

Le média possédé par Vincent Bolloré n’a même pas voulu négocier avec Ligue 1+ pour en être une simple plateforme de diffusion, comme l’est actuellement DAZN, Orange ou Amazon par exemple.
Ancien consultant de Canal+ et très au fait des histoires de droits télés, Pierre Ménès s’est vu demander sur sa chaine Youtube si la chaine cryptée avait une chance de diffuser au moins la Ligue 1 cette saison, à défaut d’en avoir les droits. Une demande que le consultant ne comprend pas, car même si cela devait être le cas, il n’y aurait aucun cadeau.
« Je ne comprends pas cette obsession que vous avez de vouloir Ligue 1+ sur Canal+. Si Canal+ s’associe à Ligue 1+, il faudra s’abonner tout de même à Ligue 1+. A moins qu’il y ait une offre, mais ce n’est pas du tout ce qu’il se passe actuellement. Il n’y a pas besoin que ce soit accolé à Canal pour s’abonner à Ligue 1+. Je ne comprends pas ceux qui pensent que si Canal+ revient, l’abonnement Ligue 1+ sera dans le prix de Canal, jamais de la vie », a lancé un Pierre Ménès, qui n’a guère espoir d’un nouveau mariage entre la chaine cryptée et le championnat de France.
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Derniers commentaires

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

Euhh... Ils ont de la thune mais pas toujours du flair, non 🤔😀. Quant à hamdani, en résumé il pourrait quitter Lyon qui lui propose pourtant un contrat mais lui désirerait partir car pas assez de temps de jeu...pour signer à Paris?? 🤣. Bref, de toute façon les jeunes n'ont plus aucune reconnaissance envers leur club formateur, on le voit bien aujourd'hui. Les thunes passent avant tout, et les agents font ce qu'il font pour... Pour leur intérêts perso et commissions avant tout 😉

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Pas sûre qu'il ait plus de temps de jeu là-bas...

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je pense qu'il devrait y avoir des clauses de 50% obligatoire sur la plus value quand un joueur signe avant ses 18-19 ans ca calmerait tout le monde et surtout ca permettrait aux clubs qui forment plus de 4 ans un joueurs après 12 ans d'etre rémunérer a leurs justes valeurs

L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

Une cession du contrat à 10 millions et 30% de la cession future me semble acceptable. De toute façon, garder un joueur qui ne veut plus jouer pour le club est un non sens

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C'est la version officielle ou ca chauffe ?

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