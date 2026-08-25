Lens fonce sur un ancien Titi parisien

Lens fonce sur un ancien Titi parisien

Lens25 août , 21:00
parQuentin Mallet
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A quelques jours de la clôture du mercato estival, le RC Lens cherche activement à recruter un défenseur central gaucher. Plusieurs pistes sont à l'étude, dont une qui mène à l'ancien joueur du PSG, El Chadaille Bitshiabu.
Les portes du marché des transferts ne sont plus très loin de se refermer. Comme tous les autres clubs français, le RC Lens a jusqu'au 2 septembre à minuit pour boucler ses dernières arrivées. A ce jour, Dino Toppmöller a de quoi se satisfaire de son effectif actuel, mais ne dirait pas non à un renfort dans le secteur défensif. Aux dernières nouvelles, Jean-Louis Leca s'est activé pour recruter un nouveau défenseur axial gaucher afin de combler un certain manque à ce poste. Et selon les informations du Parisien, El Chadaille Bitshiabu fait partie des joueurs suivis de près.

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Lens pense à El Chadaille Bitshiabu

A en croire les informations du journal francilien, le RC Lens surveille de près l'évolution de la situation d'El Chadaille Bitshiabu. Joueur du RB Leipzig depuis l'été 2023 et son départ du Paris Saint-Germain contre 15 millions d'euros, le natif de Villeneuve-Saint-Georges n'a pas un temps de jeu très important chez les Taureaux. Pour preuve, la saison dernière, il n'a participé qu'à 11 matchs de Bundesliga, avec un temps de jeu moyen de 60 minutes. Une situation qui devient visiblement lassante pour lui puisqu'il verrait d'un bon oeil un départ au RC Lens.
En effet, Le Parisien affirme que le défenseur central d'1m96 est chaud à l'idée de revenir dans le championnat de France, encore plus avec la perspective de participer à la prochaine édition de la Ligue des champions avec les couleurs des Sang et Or. Reste désormais à Lens d'aller jusqu'au bout de sa démarche, alors qu'un prêt avec option d'achat semble être l'option la plus probable compte tenu de sa valeur marchande encore élevée (18 millions d'euros selon Transfermarkt). En parallèle, le RC Lens étudie également le dossier Nathan Zeze (Neom SC).
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