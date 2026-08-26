Dembélé sur le départ du PSG, il l’annonce

Dembélé sur le départ du PSG, il l’annonce

PSG26 août , 8:20
parGuillaume Conte
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Sanction du PSG ou pause en parfait accord, deux versions s'opposent au sujet de la mise au repos d'Ousmane Dembélé, alors que le mercato n'est pas terminé.
Depuis des mois, chez les joueurs offensifs majeurs, c’est le départ de Bradley Barcola qui est évoqué, alors que Liverpool se rapproche doucement mais surement chaque jour de l’arrivée de l’ailier du PSG. Mais à une semaine de la fin du mercato, la décision du club de la capitale de mettre Ousmane Dembélé au repos a de quoi surprendre. La saison vient de débuter et l’entraineur parisien, au lieu de chercher à mettre tout le monde au niveau physiquement, a décidé de laisser son Ballon d’Or loin de l’équipe et du match à Lille pour une semaine.
Pour Daniel Riolo, il ne fait aucun doute qu’il y a un problème en interne, et que cette mise à l’écart est une sanction. Et le fait que le mercato ne soit pas terminé laisse tout envisager pour le consultant. « Il y a un problème entre Dembélé et le PSG. Cette semaine de repos ressemble à une lourde punition. Le simple fait que le PSG publie un communiqué pour annoncer qu'il ne reprendra l'entraînement que lundi montre que ce n'est pas juste du repos. Déjà face à Aston Villa, Dembélé souhaitait débuter et s’était préparé spécifiquement pendant ses vacances pour être prêt. Cette situation pourrait marquer la première véritable tension entre Luis Enrique et Dembélé. Et je n’écarte même pas un départ. Je ne tomberai pas de ma chaise si ça arrivait », a conclu le consultant de l’After Foot.
Des propos qui ont fait l’effet d’une bombe, et qui ont été rapidement contredits par l’une des voix du PSG sur les réseaux sociaux, l’insider Djamel. « Luis Enrique le trouvait un peu court physiquement. Ousmane lui a alors confié qu'il avait écourté ses vacances afin de se préparer spécifiquement pour la Supercoupe, déçu de n'avoir disputé qu'une mi-temps. Ne le sachant pas et conscient du rythme effréné des derniers mois, Luis Enrique lui a simplement proposé de prendre quelques jours pour souffler et revenir à 100%. Une proposition acceptée avec plaisir par le joueur », a fait savoir le compte très proche du club de la capitale.
Une précision qui peut paraitre étonnante sur certains points, et notamment le fait que Ousmane Dembélé n’avait pas caché qu’il avait fait une préparation physique spécifique pendant ses vacances pour être prêt dès la reprise, et cela avait été confirmé dans la presse sportive et par ce même Djamel avant le match face à Aston Villa. En tout cas, cette décision du PSG de mettre son Ballon d’Or au repos pendant une semaine est pour le moins inhabituelle, mais l’idée de Luis Enrique est forcément de retrouver un grand Ousmane Dembélé pour les prochaines semaines, ce qui n’était pas le cas sur les derniers matchs.
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