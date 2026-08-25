FC Nantes : La clause spéciale Ligue 2 qui a plombé Der Zakarian

Rarement un gros bras de Ligue 2 tout juste descendu de Ligue 1 n'aura raté son début de championnat comme le FC Nantes. Une explication tombe et elle est financière.

Dernier de Ligue 2 après avoir été relégué de Ligue 1 quelques mois plus tôt, le FC Nantes a très mal débuté cette nouvelle saison. Son entraineur Michel Der Zakarian en a fait les frais et a pris la porte au bout de trois journées. Un phénomène très rare mais qui montre que le désaccord avec la direction était plus profond que cela. Frank Kita, fils du propriétaire du club, avait même confié à des dirigeants qu’il regrettait son choix d’avoir rappelé « Der Zak » au coeur de la préparation.

Des joueurs démoralisés par la perte de salaire

Mais selon les révélations de Ouest-France, il y a en effet eu un problème dès la reprise, et cela a plombé totalement le moral des joueurs. Au retour à l’entrainement, Michel Der Zakarian a rapidement appris que l’effectif ne digérait pas la relégation de la saison précédente, et les conséquences financières.

« Selon nos informations, lors des premiers échanges avec son groupe, Der Zakarian a retrouvé des joueurs profondément marqués par la baisse drastique de leur salaire incluse dans leur contrat en cas de descente en L2 », explique ainsi le journal régional. Une référence à la baisse automatique de 20 % stipulée dans les règlements de la LFP comme clause de relégation mise généralement dans tous les contrats dans les clubs qui jouent le maintien. Mais ces baisses peuvent aller, en fonction des contrats de 30 à 40 % des gains brut pour les plus gros salaires.

De quoi saper le moral de certains joueurs restés, et qui espéraient un transfert ou un prêt pour éviter ce gros effort financier. Le troisième passage de Michel Der Zakarian aura donc été plombé dès le départ par un groupe touché, même si ce n’est pas la première fois qu’un club historique quitte l’élite pour la Ligue 2. C’est aussi pour cela que le FC Nantes a essayé de recruter des joueurs capables d’apporter un état d’esprit plus positif, même si cela ne porte pas ses fruits pour le moment.