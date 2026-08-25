L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

OL25 août , 20:30
parGuillaume Conte
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Courtisé par le PSG, le jeune Adil Hamdani ne fait plus partie du groupe de Paulo Fonseca en ce début de saison, en raison de sa situation contractuelle compliquée.
A 17 ans, Adil Hamdani est le joueur du centre de formation pour qui l’Olympique Lyonnais a le plus d’espoir pour exploser au plus haut niveau. Mais pour cela, il va falloir régler un différent qui risque de devenir problématique. Apparu la saison dernière en Ligue 1 et en Europa League, l’ailier gauche n’a cumulé qu’une trentaine de minutes chez les pros. C’est déjà pas mal pour un joueur qui venait d’avoir 17 ans en janvier dernier.

L'OL obligé de discuter avec le PSG

Mais depuis son explosion, l’OL essaye de lui faire signer son premier contrat professionnel. Sans réussite malgré une proposition jugée comme « belle » par le club rhodanien, selon L’Equipe. Résultat, son contrat aspirant prendra fin en juin 2027, et il sera libre de signer où bon lui semble à ce moment. Sans que l’OL ne touche un centime, si ce n’est les indemnités de formation, qui ne valent bien évidemment pas un transfert. Loin de là.
Et comme le PSG le courtise pour le faire venir rapidement, soit dans les prochains jours, soit dans un an, l’OL est dans une situation complexe. Après avoir fait la préparation avec les pros, Adil Hamdani est en tout cas retourné avec les jeunes, et pour L’Equipe, la raison est évidemment liée à son histoire de contrat car ses performances lors de la pré-saison étaient convaincantes.
Il reste à savoir si la situation va pouvoir se décanter rapidement. Selon le quotidien sportif, une signature de son premier contrat professionnel à l’OL n’est pas écartée, et le joueur aimerait que cela prenne forme. Peut-être attend-il une meilleur offre de son club formateur, mais le PSG et Lyon discutent en tout cas d’une arrivée anticipée du joueur de 17 ans au Camp des Loges dès cet été. Une issue qui donnerait de gros regrets à Lyon en tout cas.
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