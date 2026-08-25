Le PSG annonce une décision radicale avec Dembélé

Luis Enrique mécontent de son rendement en ce début de saison, Ousmane Dembélé a été invité à rester au repos pour une semaine et sortir du groupe pour le match à Lille.

Désireux de reprendre très fort avec le Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n’a pas rempli cette mission sur les trois premiers matchs de la saison. Sorti à la mi-temps contre Rennes après une première période compliquée, l’international français était pourtant rentré en avance de ses vacances post-Mondial pour pouvoir être prêt.

Mais ce n’est visiblement le cas, et si Luis Enrique l’a sorti dès la mi temps du match face à Rennes, c’est bien qu’il a vu un problème. Cela avait aussi été très compliqué à Lens pour le Trophée des Champions. Pour résoudre ce problème, Ousmane Dembélé va prendre une semaine de repos. Le PSG a annoncé qu’il ne reprendrait l’entrainement que lundi prochain.

« En accord avec l’entraîneur et la direction sportive, Ousmane Dembélé bénéficiera d’une période de repos ces prochains jours. Il reprendra l’entraînement lundi avec l’ensemble du groupe », a fait savoir le PSG, qui se privera donc de son Ballon d’Or pour le match à Lille de ce vendredi.

Un mal pour un bien certain pour l’international français, qui a montré son mauvais visage sur les deux derniers matchs, avec beaucoup de maladresse et de choix compliqués, ce qui n’était plus le cas ces deux dernières saisons avec le Paris SG.