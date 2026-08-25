PSG : Lucas Hernandez imite le Qatar et rachète un club

Euhh... Ils ont de la thune mais pas toujours du flair, non 🤔😀. Quant à hamdani, en résumé il pourrait quitter Lyon qui lui propose pourtant un contrat mais lui désirerait partir car pas assez de temps de jeu...pour signer à Paris?? 🤣. Bref, de toute façon les jeunes n'ont plus aucune reconnaissance envers leur club formateur, on le voit bien aujourd'hui. Les thunes passent avant tout, et les agents font ce qu'il font pour... Pour leur intérêts perso et commissions avant tout 😉
Pas sûre qu'il ait plus de temps de jeu là-bas...
je pense qu'il devrait y avoir des clauses de 50% obligatoire sur la plus value quand un joueur signe avant ses 18-19 ans ca calmerait tout le monde et surtout ca permettrait aux clubs qui forment plus de 4 ans un joueurs après 12 ans d'etre rémunérer a leurs justes valeurs
Une cession du contrat à 10 millions et 30% de la cession future me semble acceptable. De toute façon, garder un joueur qui ne veut plus jouer pour le club est un non sens
C'est la version officielle ou ca chauffe ?
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|3
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|2
|3
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|3
|1
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|0
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|1
|1
|0
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|1
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|1
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|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|1
|0
|0
|1
|2
|5
|-3
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|4
|-4
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