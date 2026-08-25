PSG : Lucas Hernandez imite le Qatar et rachète un club

PSG : Lucas Hernandez imite le Qatar et rachète un club

PSG25 août , 22:56
parGuillaume Conte
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Etonnant investissement de la part de Lucas Hernandez, qui a retrouvé trois anciens coéquipiers du Bayern Munich pour racheter un club portugais de 1ère division.
Tout fraichement marié, Lucas Hernandez a effectué un premier investissement de taille. Avec plusieurs de ses anciens coéquipiers du Bayern Munich, le défenseur français a rejoint un consortium d’investisseurs et s’est offert un club de D1 au Portugal. Il s’agit du FC Estrela, qui se situe à Amadora. Ce club de bas de tableau de Liga va désormais être la propriété de ADvantage et LEAD, deux sociétés d’investissements dont les anciens du Bayern Lucas Hernandez, Mats Hummels, Thomas Müller et Yann Sommer sont actionnaires.

Les anciens du Bayern foncent au Portugal

« Estrela Amadora est un club de football portugais historique, profondément enraciné à Amadora, doté d’une identité unique et d’une communauté passionnée. C’est aussi un club qui possède une caractéristique très particulière : la propriété de son propre stade. Nous sommes très motivés pour entamer ce nouveau chapitre et construire, de manière rigoureuse et durable, un projet dont les supporters, la communauté et tous ceux qui font partie d’Estrela pourront être fiers », a fait savoir le nouveau propriétaire du Estrela FC, Johannes Mösmang, qui représente désormais 90 % des parts du club portugais.
Une initiative surprenante et assez rare pour des joueurs en activé, et Lucas Hernandez l’est toujours puisqu’il évolue au PSG. Un club dont le propriétaire est le Qatar, qui possède également des parts dans une autre formation du championnat portugais, le SC Braga.
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Derniers commentaires

Le PSG veut s'offrir le nouveau prodige lyonnais

Euhh... Ils ont de la thune mais pas toujours du flair, non 🤔😀. Quant à hamdani, en résumé il pourrait quitter Lyon qui lui propose pourtant un contrat mais lui désirerait partir car pas assez de temps de jeu...pour signer à Paris?? 🤣. Bref, de toute façon les jeunes n'ont plus aucune reconnaissance envers leur club formateur, on le voit bien aujourd'hui. Les thunes passent avant tout, et les agents font ce qu'il font pour... Pour leur intérêts perso et commissions avant tout 😉

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Pas sûre qu'il ait plus de temps de jeu là-bas...

L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

je pense qu'il devrait y avoir des clauses de 50% obligatoire sur la plus value quand un joueur signe avant ses 18-19 ans ca calmerait tout le monde et surtout ca permettrait aux clubs qui forment plus de 4 ans un joueurs après 12 ans d'etre rémunérer a leurs justes valeurs

L’OL sanctionne Hamdani, dragué par le PSG

Une cession du contrat à 10 millions et 30% de la cession future me semble acceptable. De toute façon, garder un joueur qui ne veut plus jouer pour le club est un non sens

Le PSG annonce une décision radicale avec Dembélé

C'est la version officielle ou ca chauffe ?

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