ICONSPORT_279505_0081
Paixao - Olympique de Marseille

OM : Paixao à 33ME, Canal+ crie au scandale

OM07 janv. , 14:00
parClaude Dautel
1
Renfort le plus onéreux du dernier mercato de l'OM, Paixao peine réellement à confirmer l'investissement fait par Pablo Longoria. Sur Canal+, on se demande si Marseille n'est pas planté.
L'Olympique de Marseille s'est lâché en dépensant 33 millions d'euros pour recruter l'attaquant brésilien de Feynoord, devenu au passage le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen, juste devant Vitinha, qui avait été acheté 32ME à Braga avant de quitter l'OM par la petite porte. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas pour Paixao, même s'il est clair que l'attaquant de 25 ans n'apporte pas autant que cela au jeu de l'équipe de Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais font donc preuve de patience avec celui qui a marqué sept buts toutes compétitions confondues, mais qui ne se montre pas assez décisif. Sur le plateau du Late Football Club, sur Canal+, Paixao a été vivement critiqué.

L'OM a deux joueurs de classe mondiale

Evoquant le mercato de l'OM, et après avoir fait remarquer que Roberto De Zerbi pouvait remercier Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, dont les journalistes ont reconnu que c'était des joueurs de « classe mondiale », le nom de Paixao a été lancé. Et pas de manière positive pour celui qui a coûté une fortune à l'Olympique de Marseille.« Quel est le joueur qui a coûté le plus cher là-dedans et dont personne ne parle ? C’est Paixao. Il fait quoi, car à partir du moment où le joueur le plus cher n’est pas bon, on peut parler du mercato quand même », a fait remarquer Nicolas Tourriol, le journaliste qui anime ce talk-show. Bertrand Latour, présent sur le plateau, s'est immédiatement lancé sur ce sujet.
« Je suis entièrement d’accord avec vous. Payer 33 millions d’euros pour Paixao, pour l’instant on attend encore de voir. Mais bon, on peut lui laisser un peu de temps (...) Quand il a signé, on m'avait dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir. J'attends encore, mais pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose », a expliqué le journaliste vedette de Canal+, qui ne veut pas encore tirer sur l'ambulance, même s'il a du mal à être convaincu par l'attaquant brésilien.
1
Derniers commentaires

OL : Un deuxième madrilène arrive après Endrick

Heu... Mais pourquoi "mettre [Endrick] dans les petits souliers" ? Est ce que le sens de l expression a changé depuis le passage en 2026 ??? Mettre quelqu un dans ses petits souliers, c' est le mettre dans une situation gênante pas du tout le mettre à son aise

Strasbourg officialise la nomination de Gary O'Neil

Ah mais ça d'accord. Je pense que les salaires des joueurs sont trop élevés. Un club ne devrait pas perdre d'argent ou en tout cas la majorité devrait en gagner

Neymar prolonge à Santos (off)

Mdr mais c'est pareil pour la France plus donné de minima sociaux à ses sale pourri la France irai mieu

Neymar prolonge à Santos (off)

Quel dommage qu'il soit trop fragile

OL : Mécontent, il rêve de l'Angleterre

Bah casse toi qu'es que tu veux veut dire sérieux les joueurs de foot je les supporte plus

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

