OM : Paixao à 33ME, Canal+ crie au scandale

Renfort le plus onéreux du dernier mercato de l'OM, Paixao peine réellement à confirmer l'investissement fait par Pablo Longoria. Sur Canal+, on se demande si Marseille n'est pas planté.

Late Football Club, sur Canal+, Paixao a été vivement critiqué. L'Olympique de Marseille s'est lâché en dépensant 33 millions d'euros pour recruter l'attaquant brésilien de Feynoord, devenu au passage le plus gros transfert de l'histoire du club phocéen, juste devant Vitinha, qui avait été acheté 32ME à Braga avant de quitter l'OM par la petite porte. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas pour Paixao, même s'il est clair que l'attaquant de 25 ans n'apporte pas autant que cela au jeu de l'équipe de Roberto De Zerbi. Les dirigeants marseillais font donc preuve de patience avec celui qui a marqué sept buts toutes compétitions confondues, mais qui ne se montre pas assez décisif. Sur le plateau du, sur Canal+, Paixao a été vivement critiqué.

L'OM a deux joueurs de classe mondiale

classe mondiale », le nom de Paixao a été lancé. Et pas de manière positive pour celui qui a coûté une fortune à l'Olympique de Marseille.« Quel est le joueur qui a coûté le plus cher là-dedans et dont personne ne parle ? C’est Paixao. Il fait quoi, car à partir du moment où le joueur le plus cher n’est pas bon, on peut parler du mercato quand même », a fait remarquer Nicolas Tourriol, le journaliste qui anime ce talk-show. Bertrand Latour, présent sur le plateau, s'est immédiatement lancé sur ce sujet. Evoquant le mercato de l'OM, et après avoir fait remarquer que Roberto De Zerbi pouvait remercier Mason Greenwood et Pierre-Emerick Aubameyang, dont les journalistes ont reconnu que c'était des joueurs de «», le nom de Paixao a été lancé. Et pas de manière positive pour celui qui a coûté une fortune à l'Olympique de Marseille.«», a fait remarquer Nicolas Tourriol, le journaliste qui anime ce talk-show. Bertrand Latour, présent sur le plateau, s'est immédiatement lancé sur ce sujet.

« Je suis entièrement d’accord avec vous. Payer 33 millions d’euros pour Paixao, pour l’instant on attend encore de voir. Mais bon, on peut lui laisser un peu de temps (...) Quand il a signé, on m'avait dit qu'on allait voir ce qu'on allait voir. J'attends encore, mais pour l'instant c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose », a expliqué le journaliste vedette de Canal+, qui ne veut pas encore tirer sur l'ambulance, même s'il a du mal à être convaincu par l'attaquant brésilien.