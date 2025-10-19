OM : Oubliez Greenwood, Marseille a une autre star !

L'OM a explosé Le Havre 6-2 samedi soir. Mason Greenwood a été le principal artisan de ce triomphe avec un quadruplé. Cependant, il ne faut pas minorer le rôle de Robinio Vaz dans ce succès selon Walid Acherchour qui promet une grande saison au minot.

L' Olympique de Marseille a vécu une grande soirée samedi soir. Les Phocéens ont régalé leur public avec un large succès 6-2 aux dépens du Havre. Ils sont devenus leaders de Ligue 1 grâce à cette victoire, la cinquième de rang en championnat. L'homme du match était incontestablement Mason Greenwood . L'Anglais a inscrit 4 buts contre les Normands, une performance inédite à l'OM depuis Jean-Pierre Papin en 1991. Deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière le Strasbourgeois Joaquin Panichelli, l'ancien mancunien récupère déjà le costume de patron à Marseille cette saison.

Un 6-2 impossible sans Robinio Vaz

Un statut flatteur pour Greenwood alors que le vestiaire marseillais contient énormément de joueurs expérimentés et talentueux : Pavard, Aguerd, Hojbjerg, Paixao ou encore Rulli. Cependant, Walid Acherchour n'avait d'yeux que pour un jeune homme de 18 ans samedi soir. Il s'agit de Robinio Vaz. Le minot a inscrit un but et a délivré une passe décisive contre le HAC. Un bilan très intéressant alors qu'il est entré à la 65e minute seulement quand le score affichait encore 1-1. Pour Acherchour, le carton olympien est directement lié à Vaz qui a tout pour devenir une star de l'OM cette saison.

Il change le match. Tout le monde va parler évidemment de Greenwood et ses 4 buts. Mais, sur le premier ballon il cale, il donne le ballon très rapidement à son coéquipier, c’est ce qui crée le décalage et la supériorité. Il fait des choses simples avec une grande détermination et c’est ce qui sert à l’Olympique de Marseille. Moi, sincèrement, ce jeune joueur va devenir mon chouchou parce que j’aime trop ce qu’il réalise sur le terrain. La relation qu’il a avec De Zerbi, elle est dingue. Robinio Vaz, tu lui prêtes ta voiture sans essence, il te la ramène le lendemain avec le plein sans égratignure et sans problème. La confiance que tu lui donnes, il te la rend en double », a t-il lâché dans L'After Foot. Vaz a un vrai coup à jouer avec », a t-il lâché dans. Vaz a un vrai coup à jouer avec la longue indisponibilité à venir de Gouiri qui libère une place au sein de l'attaque marseillaise.