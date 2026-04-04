OM : Le vrai président brise le silence

Successeur du très médiatique Pablo Longoria, Alban Juster est un président de l'OM très discret. Toutefois, avant le choc crucial contre Monaco dimanche soir, il a tenu à prendre la parole. Il a notamment conforté Habib Beye.

S'il y a bien un club où il ne fait pas bon être président, c'est bien l' Olympique de Marseille . Les Phocéens ont déjà usé 9 présidents depuis 25 ans. Plusieurs d'entre eux ont été très chahutés par l'exigeant public marseillais. Dans ces conditions, pas facile de prendre le poste quand on est arrivé à l'OM comme contrôleur de gestion. C'est le destin singulier d'Alban Juster, sorti de l'anonymat des bureaux pour remplacer Pablo Longoria en février. Alors que les noms de ses successeurs potentiels sont déjà évoqués, Juster a voulu se rappeler au bon souvenir de tout le monde.

Juster très satisfait du choix de Beye

Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du partenariat entre le pays et l'OM, le président phocéen a été interrogé par la branche ivoirienne de la radio Nostalgie. A quelques heures d'un Monaco-OM crucial pour la course au podium, il s'est voulu rassurant vis-à-vis des supporters. Selon lui, Marseille a les cartes en main pour finir dans les trois premiers en fin de saison.

« L’objectif qui a été déclaré depuis le début de saison c’est de finir dans les trois premiers, en tout cas d’être qualifié directement pour la deuxième fois de suite en Ligue des champions. Ce sont des résultats qu’on n’a pas réussi à obtenir depuis une quinzaine d’années. Ce que je constate c’est qu’on est totalement dans la course. On a un match important ce week-end contre Monaco. Quel que soit l’issue du match, on aura toutes nos chances pour atteindre ce résultat », a t-il indiqué. Il a ensuite évoqué l'avenir d'Habib Beye, suggérant qu'on reverrait le Sénégalais à l'OM l'an prochain.

« Ce que je peux vous dire c’est qu’Habib a signé jusqu’au 30 juin 2027. On est très heureux d’avoir Habib avec nous. Quand on l’a pris, je crois qu’il cochait beaucoup de cases si ce n’est toutes les cases. C’est un amoureux du club, quelqu’un qui connaît très bien le club, Marseille et ses environs. C’est quelqu’un de très attaché à Marseille et à sa région. Aujourd’hui, on est très heureux d’avoir Habib avec nous. On fera le point en fin de saison en fonction des résultats, des volontés de chacun », a lâché Alban Juster.

Même si le choix de l'entraîneur ne dépend pas que du président intérimaire de l'OM, ces paroles sont rassurantes pour Habib Beye avant le grand rendez-vous de dimanche soir.