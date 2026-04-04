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Alban Juster

OM : Le vrai président brise le silence

OM04 avr. , 9:20
parMehdi Lunay
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Successeur du très médiatique Pablo Longoria, Alban Juster est un président de l'OM très discret. Toutefois, avant le choc crucial contre Monaco dimanche soir, il a tenu à prendre la parole. Il a notamment conforté Habib Beye.
S'il y a bien un club où il ne fait pas bon être président, c'est bien l'Olympique de Marseille. Les Phocéens ont déjà usé 9 présidents depuis 25 ans. Plusieurs d'entre eux ont été très chahutés par l'exigeant public marseillais. Dans ces conditions, pas facile de prendre le poste quand on est arrivé à l'OM comme contrôleur de gestion. C'est le destin singulier d'Alban Juster, sorti de l'anonymat des bureaux pour remplacer Pablo Longoria en février. Alors que les noms de ses successeurs potentiels sont déjà évoqués, Juster a voulu se rappeler au bon souvenir de tout le monde.

Juster très satisfait du choix de Beye

Présent en Côte d'Ivoire dans le cadre du partenariat entre le pays et l'OM, le président phocéen a été interrogé par la branche ivoirienne de la radio Nostalgie. A quelques heures d'un Monaco-OM crucial pour la course au podium, il s'est voulu rassurant vis-à-vis des supporters. Selon lui, Marseille a les cartes en main pour finir dans les trois premiers en fin de saison.
« L’objectif qui a été déclaré depuis le début de saison c’est de finir dans les trois premiers, en tout cas d’être qualifié directement pour la deuxième fois de suite en Ligue des champions. Ce sont des résultats qu’on n’a pas réussi à obtenir depuis une quinzaine d’années. Ce que je constate c’est qu’on est totalement dans la course. On a un match important ce week-end contre Monaco. Quel que soit l’issue du match, on aura toutes nos chances pour atteindre ce résultat », a t-il indiqué. Il a ensuite évoqué l'avenir d'Habib Beye, suggérant qu'on reverrait le Sénégalais à l'OM l'an prochain.
« Ce que je peux vous dire c’est qu’Habib a signé jusqu’au 30 juin 2027. On est très heureux d’avoir Habib avec nous. Quand on l’a pris, je crois qu’il cochait beaucoup de cases si ce n’est toutes les cases. C’est un amoureux du club, quelqu’un qui connaît très bien le club, Marseille et ses environs. C’est quelqu’un de très attaché à Marseille et à sa région. Aujourd’hui, on est très heureux d’avoir Habib avec nous. On fera le point en fin de saison en fonction des résultats, des volontés de chacun », a lâché Alban Juster.
Même si le choix de l'entraîneur ne dépend pas que du président intérimaire de l'OM, ces paroles sont rassurantes pour Habib Beye avant le grand rendez-vous de dimanche soir.
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T'es toujours dans l'insulte, le premier degré, le culte de la pensée unique. T'es à poil d'argument, tu me traites de raciste, de misogyne etc comme un gamin. T'es aigri t'as du te faire piquer ton goûter à l'ecole. Et non l'avis de Beye ou d'un entraîneur dont l'équipe s'est fait laver par Bruges et l'atalanta sur les reports on s'en tape. Mais il peut en parler si ça lui dit, enfin s'écouter parler plutôt avec sa rhétorique bidon approximative. Dès qu'on tend un micro à ce mec, il te raconte sa vie. Ton histoire de 1/8 ou quart on s'en tape, tous les reports demandés par les Clubs ont été acceptés, sauf celui de Lyon, trop tardif. Je reproche aux coachs de l'om de se tromper de sujets, de perdre le fil de leur intérêt. De zerbi aussi en faisait des tonnes, donnait son avis sur tout. Ton club a besoin d'être recentré sur ses enjeux sportifs. Tout autre question doit être balayée en 1 phrase pour recentrer le débat sur l'om. C'est vital et impactant pour les joueurs. Même ce point de vue, t'es incapable de le comprendre de manière objective. T'es du genre à dire : "bah quoi??? Il répond juste à la question qu'on lui pose" 😅

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wow. super vanne !

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Le gars se claque au début de l'action et malgré tout empêche Balogun de faire un un-contre-un, et tout ce qu'ils trouvent à dire c'est qu'il a une charrette? Tommasi, est bien le clown qu'on pense qu'il est. Par contre personne pour parler de Rulli et de sa position sur ce but? Comment c'est possible de se faire lober dans cette situation?

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
63272034612338
2
Lens
59281927542727
3
LOSC Lille
50281558453411
4
O. Marseille
49281549553718
5
Monaco
49281549493910
6
O. Lyonnais
48281468412912
7
Rennes
4728138747407
8
Strasbourg
43281279463412
9
Lorient
382891183842-4
10
Toulouse
37281071139354
11
Brest
3628106123743-6
12
Angers SCO
332896132437-13
13
Paris
3228711103344-11
14
Le Havre
2828610122336-13
15
Nice
272876153355-22
16
Auxerre
232858152337-14
17
Nantes
182746172445-21
18
Metz
152836192560-35

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