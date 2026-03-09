L'OM va s'offrir un nouveau cador néerlandais

Crysencio Summerville
OM09 mars , 19:00
parClaude Dautel
Pablo Longoria n'est plus là, mais Medhi Benatia travaille déjà sur le prochain mercato de l'OM. Et parmi les dossiers sur le bureau du dirigeant marseillais, Crysencio Summerville, l'attaquant néerlandais de West Ham.
L'Olympique de Marseille n'est pas encore assuré de jouer la prochaine Ligue des champions, mais les choses évoluent tout de même dans le bon sens, le calendrier de cette fin de saison semblant très favorable aux joueurs d'Habib Beye. Le club phocéen peut donc envisager faire encore un gros mercato afin d'essayer de ne pas revivre le scénario catastrophe de cette saison. Medhi Benatia, qui à priori pourrait quitter l'OM en fin de saison, a tout de même activé des pistes et parmi celles-ci, il y aurait Crysencio Summerville, attaquant de 24 ans qui a porté le maillot des Pays-Bas dans toutes les catégories chez les jeunes. Révélé avec Feyenoord, Summerville a rejoint West Ham, via Leeds. Le club londonien a dépensé 29,3 millions d'euros pour convaincre Leeds de lâcher son attaquant en 2024. TeamTalk confirme que l'OM suit de très près l'attaquant, mais que l'avenir de ce dernier va dépendre de celui de West Ham.

Summerville à l'OM, une bonne idée ?

Dix-huitième de Premier League, et donc relégable, à égalité de points avec Nottingham Forest et un point derrière Tottenham, West Ham envisage de sacrifier certains de ses joueurs en cas de relégation. Et si c'est le cas, alors le club londonien laissera filer Crysencio Summerville, mais si les Hammers restent dans l'élite du football anglais, son départ n'est pas certain. Cette saison, malgré la morosité ambiante, l'ailier néerlandais a marqué 7 buts, dont 5 durant la seule année 2026, et signé 4 passes décisives. Des performances qui ont évidemment tapé dans l'œil de plusieurs clubs, et donc de l'Olympique de Marseille, précise le média spécialisé anglais.
Selon Transfermarkt, Crysencio Summerville est valorisé, à cet instant de la saison, à 22 millions d'euros. Un prix qui n'est pas si élevé que cela pour l'OM, qui a dépensé 35 millions d'euros pour faire venir Paixao, lui aussi passé par Feyenoord. L'Olympique de Marseille va donc suivre de près les performances de West Ham afin de savoir si le Néerlandais aura son bon de sortie.
C. Summerville

C. Summerville

NetherlandsPays-Bas Âge 24 Attaquant

Premier League

2025/2026
Matchs24
Buts5
Passes décisives1
Jaune4
Rouge0
Jaune Rouge0

Carabao Cup

2025/2026
Matchs0
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

FA Cup

2025/2026
Matchs2
Buts2
Passes décisives1
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0
