Mondial 2026 : Les Etats-Unis dominent facilement le Paraguay

Pour leur entrée en lice dans le Mondial 2026, les États-Unis n'ont pas tremblé. En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino ont balayé le Paraguay (4-1) au SoFi Stadium d'Inglewood à Los Angeles.

Pays hôte du Mondial 2026, les États-Unis ont comblé leurs supporters, puisque dès la pause ils menaient déjà 3 à 0 grâce notamment à un doublé de Balogun, l'attaquant de l'AS Monaco. A noter que cette rencontre a été marquée par l'utilisation d'une nouvelle règle mise en place depuis le début du Mondial. Ream, défenseur des USA, avait pris un carton jaune pour un tacle sur Almiron, mais l'arbitre a inversé la sanction après avoir constaté que le Paraguayen avait simulé. Avec cette victoire 4-1, les États-Unis sont évidemment en tête de leur groupe avant le match entre la Turquie et l'Australie.