OM : Nicolas Bosshardt, le coup de coeur de Benatia

L'OM continue de s'autoriser à faire des gros coups au mercato si de belles opportunités se présentaient. C'est le cas avec Nicolas Bosshardt, grand espoir du FC Sao Paulo.

Attentif à la situation au poste d’arrière gauche où Emerson enchaine les matchs sans avoir réellement une doublure de très haut niveau, l’Olympique de Marseille se penche sur le marché brésilien. Globo a annoncé que le club de Sao Paulo a récemment prolongé le contrat de son grand espoir Nicolas Bosshardt, qui est désormais lié avec le club paulista jusqu’en décembre 2029. C’est surtout sa clause libératoire qui a fait un énorme bond puisqu’elle atteint désormais 60 millions d’euros.

Sao Paulo prolonge et blinde sa pépite

Un montant volontairement dissuasif pour éloigner les prétendants, qui deviennent nombreux pour ce grand espoir du club brésilien. Arrière gauche de 18 ans, Nicolas Bosshardt est apparu deux fois dans l’équipe première cette saison, mais ses qualités ont marqué les esprits des observateurs. Suivi par le FC Barcelone et le VfB Stuttgart depuis 2024, il commence à sérieusement être considéré comme un transfert pour ce mois de janvier, quitte à le prêter ensuite à Sao Paulo pour qu’il continue de grandir.

Selon le journaliste Ekrem Konur, plusieurs clubs sont venus aux renseignements, comme le Milan AC, Séville et l’OM, en plus des deux formations citées précédemment. Si le montant de sa clause est si élevé, cela ne veut bien évidemment pas dire qu’un transfert se monterait à ce niveau. Le club brésilien n’est pas dans sa meilleure forme après sa 8e place la saison dernière, et a besoin de belles ventes pour se refaire la cerise sur le plan financier.

Un nouveau passeport qui change tout

De son côté, le joueur semble déjà prêt pour le départ vers l’Europe. Il a tout juste posté sur les réseaux sociaux une image de son passeport européen récemment acquis, lui permettant de ne pas compter comme un joueur extra-communautaire en cas de recrutement par une formation européenne. Un détail qui a son importance, et qui permet à l’OM ou d’autres formations, d’être tranquille à ce niveau.