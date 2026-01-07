PSG-OM : Grave blessure pour Darryl Bakola ?

Match inutile, il suffit d'y mettre la réserve et d'éviter les blessures, pour un match qui ne sert strictement à rien.
Vaz ? Tu rêves debout...
Mais il joue toujours le titre ou pas ???
Oooh foutez nous la paix avec RDZ
Ce classement n'a aucun sens et se construit au feeling de son auteur. Donc ASM/OL il y a eu une erreur d'arbitrage sur le 2eme but monégasque ? alors que l'arbitre est allé voir la VAR ? aucun sen s je vous dis...
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|40
|17
|13
|1
|3
|31
|13
|18
|39
|17
|12
|3
|2
|37
|15
|22
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|17
|10
|2
|5
|33
|22
|11
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|17
|6
|5
|6
|24
|22
|2
|23
|17
|7
|2
|8
|27
|30
|-3
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|19
|17
|4
|7
|6
|20
|29
|-9
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|17
|5
|3
|9
|20
|30
|-10
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|17
|3
|3
|11
|14
|27
|-13
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
Loading
🚨Darryl Bakola 🇫🇷 s’est blessé à l’entraînement d’aujourd’hui, juste avant le match contre Paris demain. #TeamOM #OMPSG | 🎥 @ActuFoot_