PSG-OM : Grave blessure pour Darryl Bakola ?

OM07 janv. , 16:00
parCorentin Facy
L'OM affronte le PSG lors du Trophée des champions ce jeudi soir (19h) et en plus de Vermeeren et de Nadir suspendus, Roberto De Zerbi pourrait être contraint de composer sans Darryl Bakola.
Mauvaise nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui pourrait disposer d'un milieu de terrain de moins pour le Trophée des champions contre le PSG jeudi soir. Alors que Bilal Nadir et Arthur Vermeeren sont suspendus après leur carton rouge contre Nantes, Darryl Bakola pourrait lui aussi manquer à l'appel. Le jeune milieu de terrain de 18 ans, dont le nom est régulièrement cité dans la presse ces derniers jours pour un possible départ pour 20 millions d'euros, est touché au genou. Les premières vidéos diffusées sur les réseaux sociaux (l'entraînement était ouvert à la presse) ne laissent rien présager de bon pour le milieu de terrain portant le n°50. Plus d'informations quant à sa blessure seront certainement communiquées par le club olympien dans les heures à venir.
Derniers commentaires

PSG-OM : Grave blessure pour Darryl Bakola ?

Match inutile, il suffit d'y mettre la réserve et d'éviter les blessures, pour un match qui ne sert strictement à rien.

Guendouzi à Fenerbahçe pour 29ME, l'OM va prendre un chèque

Vaz ? Tu rêves debout...

OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

Mais il joue toujours le titre ou pas ???

OM : De Zerbi viré, son plus grand fan le lâche

Oooh foutez nous la paix avec RDZ

L’OL ruiné par les arbitres, la fin d'un mythe

Ce classement n'a aucun sens et se construit au feeling de son auteur. Donc ASM/OL il y a eu une erreur d'arbitrage sur le 2eme but monégasque ? alors que l'arbitre est allé voir la VAR ? aucun sen s je vous dis...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
40171313311318
2
Paris Saint Germain
39171232371522
3
O. Marseille
32171025361719
4
LOSC Lille
32171025332211
5
O. Lyonnais
301793525178
6
Rennes
301786329245
7
Strasbourg
241773726215
8
Toulouse
231765624222
9
Monaco
23177282730-3
10
Angers SCO
22176471820-2
11
Brest
22176472327-4
12
Lorient
19174762029-9
13
Le Havre
18174671523-8
14
Nice
18175392030-10
15
Paris
16174492231-9
16
Nantes
14173591628-12
17
Auxerre
121733111427-13
18
Metz
121733111838-20

