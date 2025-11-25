OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef

L'OM va avoir un onze de départ inédit ce mardi soir pour la réception de Newcastle.

La taupe est toujours bien vivante au sein de l’Olympique de Marseille. L’Equipe n’était à priori pas invité à la causerie de Roberto De Zerbi dans l’après-midi pour dévoiler le plan tactique et les titulaires du match face à Newcastle, mais le quotidien sportif dévoile que l’entraineur italien a préparé une surprise aux Anglais. En effet, Darryl Bakola, aucune titularisation au compteur en Ligue 1, va débuter le match de ce mardi soir au Vélodrome. Le jeune attaquant de 17 ans devrait être aligné comme meneur de jeu dans le schéma de « RDZ ». Une décision prise seulement ce mardi matin, quand l’entraineur de l’OM réfléchissait à la meilleure composition d’équipe pour aller chercher des points précieux en Ligue des Champions

Depuis le début de la saison, le Minot ne compte que 24 minutes en Ligue 1 mais cela n’empêche pas De Zerbi de tenter ce pari assez fou. Au coeur du jeu, Bakola retrouverait Hojbjerg et Vermeeren derrière lui, et les habituels Paixao, Greenwood et Aubameyang devant.