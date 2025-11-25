OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef

Ou du diabolo 😏
On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.
Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...
Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?
Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|30
|13
|9
|3
|1
|27
|11
|16
|28
|13
|9
|1
|3
|33
|12
|21
|28
|13
|9
|1
|3
|22
|11
|11
|23
|13
|7
|2
|4
|27
|17
|10
|22
|13
|7
|1
|5
|24
|17
|7
|21
|13
|6
|3
|4
|18
|15
|3
|21
|13
|5
|6
|2
|23
|18
|5
|20
|13
|6
|2
|5
|25
|25
|0
|17
|13
|5
|2
|6
|18
|23
|-5
|16
|13
|4
|4
|5
|18
|17
|1
|16
|13
|4
|4
|5
|11
|15
|-4
|14
|13
|4
|2
|7
|20
|25
|-5
|14
|13
|3
|5
|5
|13
|20
|-7
|13
|13
|3
|4
|6
|17
|23
|-6
|11
|13
|3
|2
|8
|14
|30
|-16
|11
|13
|2
|5
|6
|12
|19
|-7
|11
|13
|2
|5
|6
|15
|27
|-12
|8
|13
|2
|2
|9
|7
|19
|-12
🚨🚨 DARRYL BAKOLA DEVRAIT ÊTRE TITULAIRE CE SOIR CONTRE NEWCASTLE !!! 💙🤍⭐️ Il occuperait le rôle de meneur de jeu sur le terrain. Ce serait sa première TITULARISATION cette saison. (@lequipe)