ICONSPORT_274530_0062

OM-Newcastle : Bakola titulaire, c'est la surprise du chef

OM25 nov. , 18:38
parGuillaume Conte
0
L'OM va avoir un onze de départ inédit ce mardi soir pour la réception de Newcastle.
La taupe est toujours bien vivante au sein de l’Olympique de Marseille. L’Equipe n’était à priori pas invité à la causerie de Roberto De Zerbi dans l’après-midi pour dévoiler le plan tactique et les titulaires du match face à Newcastle, mais le quotidien sportif dévoile que l’entraineur italien a préparé une surprise aux Anglais. En effet, Darryl Bakola, aucune titularisation au compteur en Ligue 1, va débuter le match de ce mardi soir au Vélodrome. Le jeune attaquant de 17 ans devrait être aligné comme meneur de jeu dans le schéma de « RDZ ». Une décision prise seulement ce mardi matin, quand l’entraineur de l’OM réfléchissait à la meilleure composition d’équipe pour aller chercher des points précieux en Ligue des Champions
Depuis le début de la saison, le Minot ne compte que 24 minutes en Ligue 1 mais cela n’empêche pas De Zerbi de tenter ce pari assez fou. Au coeur du jeu, Bakola retrouverait Hojbjerg et Vermeeren derrière lui, et les habituels Paixao, Greenwood et Aubameyang devant.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_277852_0003
Ligue 1

DNCG : Caen, Rennes et Le Havre ont leur verdict

ICONSPORT_278006_0052
Kylian Mbappé

« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real

ICONSPORT_273378_0001
PSG

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Fil Info

18:39
DNCG : Caen, Rennes et Le Havre ont leur verdict
18:17
« Sale con », le craquage de Mbappé avec le Real
18:00
PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées
17:30
Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie
17:00
L'OM humilié par la Belgique, il ne le tolérera pas
16:40
CdF : Le programme TV du 8e tour
16:38
Youth League : L'OM bat Newcastle et s'offre sa première victoire
16:20
Miracle au PSG, Doué est concerné

Derniers commentaires

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

Ou du diabolo 😏

Aller en avion à Auxerre, l’OL se justifie

On se fait bien chier a s'inventer des problèmes. Ils ont bien eu raison de prendre l'avion.

PSG : Les premières infos du stade à un milliard dévoilées

Rester au PARC a 55 000 avec plus de loges serait le mieux autrement si élection pas dans notre sens..autant copier le stade lusail de 88 900 places...

OL : Walid Acherchour sacre Lyon pire attaque de Ligue 1

Mais mon grand, c'est toi qui dit "on en reparle en fin de saison" sous entendu , "vous allez voir bande de naze que notre effectif est très bon"....Avec ta phrse en fait, on dirait que tu pense que ton attaque est bonne... SOIT COHERENT NON?

Karabec est nul, un journaliste pro-OL le défonce

Pourtant tu clames partout que vous allez gagner l'europa league? Cohérence??

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading