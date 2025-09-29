OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

A la recherche d’un joker en défense, Nantes avait bon espoir de faire venir Ulisses Garcia. Mais pour Pablo Longoria et l’OM, hors de question de faire le moindre cadeau à Waldemar Kita et à son club.

Foot-sur7, les discussions étaient plutôt bien engagées entre les deux clubs. Un peu juste défensivement, le FC Nantes observe actuellement le marché des joueurs libres pour se renforcer. Les Canaris ont aussi la possibilité de recruter un joker à condition que celui-ci joue dans un club de Ligue 1. Le pensionnaire de La Beaujoire a notamment coché le nom d’Ulisses Garcia, qui n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille . Comme évoqué la semaine dernière par Ouest France, le défenseur suisse a fait l’objet de discussions entre les deux clubs. A en croire le site, les discussions étaient plutôt bien engagées entre les deux clubs.

Mais contre toute attente et alors que Nantes avait bon espoir de boucler l’affaire assez vite, l’OM a mis fin aux discussions prétextant que ce choix était motivé par le fait que les discussions avaient fuité dans la presse, ce qui aurait énervé l’état-major du club phocéen. Le motif réel semble bien différent et l’Olympique de Marseille n’aurait tout simplement pas digéré plusieurs épisodes avec le FC Nantes ces derniers mois. Le premier remonte au mercato estival, lorsque les deux clubs ont discuté au sujet d’un possible transfert de Matthis Abline. Le prix délirant fixé par les Canaris pour l’international espoirs français a choqué les dirigeants de l’OM, qui avaient à l’époque proposé 15 millions d’euros pour faire venir le buteur nantais.

U. Garcia Lopes Suisse • Âge 29 • Défenseur Coupe de France Matchs 2 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 UEFA Nations League Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Friendly International Matchs 1 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 0 Rouge 0 Jaune Rouge 0 Ligue 1 Matchs 3 Buts 0 Passes décisives 0 Jaune 1 Rouge 0 Jaune Rouge 0

Un premier désaccord qui n’a rien de comparable à côté des déclarations incendiaires de Waldemar Kita à l’encontre de Pablo Longoria lors du dernier conseil d’administration de la LFP. Le président nantais s’est attaqué à celui de l’OM avec virulence, lui reprochant notamment d’avoir « craché » sur la France après ses propos dénonçant une corruption en Ligue 1 la saison dernière. Un épisode que le dirigeant espagnol n’a toujours pas digéré, raison pour laquelle il a finalement fait machine-arrière au moment de négocier avec Nantes un possible deal pour Ulisses Garcia. Un début de guerre froide s’installe doucement entre les deux clubs et cela a peu de chances d’évoluer favorablement dans les prochains mois.