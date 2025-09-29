ICONSPORT_271665_0009
Alessandro Antonello, Pablo Longoria et Frank McCourt

OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

OM29 sept. , 12:20
parCorentin Facy
1
A la recherche d’un joker en défense, Nantes avait bon espoir de faire venir Ulisses Garcia. Mais pour Pablo Longoria et l’OM, hors de question de faire le moindre cadeau à Waldemar Kita et à son club.
Un peu juste défensivement, le FC Nantes observe actuellement le marché des joueurs libres pour se renforcer. Les Canaris ont aussi la possibilité de recruter un joker à condition que celui-ci joue dans un club de Ligue 1. Le pensionnaire de La Beaujoire a notamment coché le nom d’Ulisses Garcia, qui n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi à l’Olympique de Marseille. Comme évoqué la semaine dernière par Ouest France, le défenseur suisse a fait l’objet de discussions entre les deux clubs. A en croire le site Foot-sur7, les discussions étaient plutôt bien engagées entre les deux clubs.
Mais contre toute attente et alors que Nantes avait bon espoir de boucler l’affaire assez vite, l’OM a mis fin aux discussions prétextant que ce choix était motivé par le fait que les discussions avaient fuité dans la presse, ce qui aurait énervé l’état-major du club phocéen. Le motif réel semble bien différent et l’Olympique de Marseille n’aurait tout simplement pas digéré plusieurs épisodes avec le FC Nantes ces derniers mois. Le premier remonte au mercato estival, lorsque les deux clubs ont discuté au sujet d’un possible transfert de Matthis Abline. Le prix délirant fixé par les Canaris pour l’international espoirs français a choqué les dirigeants de l’OM, qui avaient à l’époque proposé 15 millions d’euros pour faire venir le buteur nantais.
U. Garcia Lopes

U. Garcia Lopes

SwitzerlandSuisse Âge 29 Défenseur

Coupe de France

Matchs2
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

UEFA Nations League

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Friendly International

Matchs1
Buts0
Passes décisives0
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

Matchs3
Buts0
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
Un premier désaccord qui n’a rien de comparable à côté des déclarations incendiaires de Waldemar Kita à l’encontre de Pablo Longoria lors du dernier conseil d’administration de la LFP. Le président nantais s’est attaqué à celui de l’OM avec virulence, lui reprochant notamment d’avoir « craché » sur la France après ses propos dénonçant une corruption en Ligue 1 la saison dernière. Un épisode que le dirigeant espagnol n’a toujours pas digéré, raison pour laquelle il a finalement fait machine-arrière au moment de négocier avec Nantes un possible deal pour Ulisses Garcia. Un début de guerre froide s’installe doucement entre les deux clubs et cela a peu de chances d’évoluer favorablement dans les prochains mois.
1
Derniers commentaires

Un problème Merah à l'OL ?

C'est un excellent joueur mais qui reste très jeune et ne devrait pas avoir autant de temps de jeu si on etait pas dans ce contexte. Il tourne devant avec Tolisso, et Karadoc donc pas evident pour un n°10. Mais il cours énormément. dans les trois meilleurs avaleurs de Km à chacun de nos matchs de championnat. Ça lui donne de l'expérience et c'est tant mieux. Bluffé par sa maturité et également celle de De Carvalho

OM : Nantes en larmes, Longoria prend sa revanche

C'est un peu dommage, il aurait pu discuter .... en débutant a 50M !

Benzema abandonné 100 millions, José Mourinho le vaut bien

Un petit retour à l'OL en Janvier serait parfait.

Rennes : Beye prend une décision radicale et s’explique

Rongier a manqué à son équipe c'est une évidence .

L'OL a un énorme défaut, il fait gagner Lyon

On compense par un très bon collectif. Je nous trouve très serein dans les ressortie de balle et l'utilisation du ballon. Ça faisait longtemps qu'on avait pas vu l'OL jouer aussi bien.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
1565018124
2
O. Lyonnais
156501583
3
O. Marseille
1264027125
4
Monaco
12640241410
5
Strasbourg
126402297
6
LOSC Lille
1063124139
7
Lens
106312385
8
Rennes
96231-178
9
Brest
7621301111
10
Toulouse
76213-2911
11
Paris
76213-31013
12
Nice
76213-3710
13
Lorient
76213-5914
14
Auxerre
66204-448
15
Le Havre
56123-268
16
Nantes
56123-257
17
Angers SCO
56123-336
18
Metz
26024-8513

