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De Zerbi prive l'OM d'un transfert monstrueux à 30 ME

OM19 mars , 10:20
parCorentin Facy
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Le manque de patience de Roberto De Zerbi et des dirigeants de l’OM avec Ismaël Koné risque de priver le club phocéen d’une très grosse vente, que Sassuolo s’apprête à réaliser avec l’international canadien.
Depuis l’arrivée de Medhi Benatia au poste de directeur du football, l’Olympique de Marseille a une stratégie très claire avec ses joueurs. Les recrues qui ne parviennent pas à s’imposer lors des six premiers mois au club sont directement poussées vers la sortie. Lilian Brassier, Elye Wahi ou plus récemment Angel Gomes et Matt O’Riley en ont notamment fait l’expérience. On peut également citer le cas Ismaël Koné, recruté à l’été 2024 en provenance de Watford pour 12 millions d’euros puis prêté à Rennes six mois plus tard avant d’être vendu à Sassuolo pour 12,5 millions d’euros.
Roberto De Zerbi a fait preuve d’une énorme impatience avec l’international canadien, allant jusqu’à s’emporter avec lui à l’entraînement comme cela avait été diffusé lors d’un documentaire produit par l’Olympique de Marseille. Reste que depuis qu’il est en Série A, Ismaël Koné s’éclate. Titulaire indiscutable à Sassuolo, l’ancien joueur de Watford est aujourd’hui considéré comme l’un des joueurs du championnat italien les plus prometteurs à son poste. A tel point que selon les informations de Sassuolonews, l’Inter Milan et la Juventus Turin s’intéressent de très près à Ismaël Koné dans l’optique du prochain mercato estival.

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L’ancien club de Roberto De Zerbi pourrait réaliser une très grosse plus-value puisque sa valeur marchande est désormais estimée par Sassuolo à 30 millions d’euros. En un an, l’actuel 10e de Série A pourrait donc gagner près de 20 millions d’euros avec Ismaël Koné. Une preuve de plus que l’Olympique de Marseille gagnerait à être plus patient avec certains de ses joueurs. Un constat qui peut également valoir pour Elye Wahi lorsque l’on voit les performances du joueur prêté par Francfort à l’OGC Nice depuis son retour en Ligue 1. Reste maintenant à voir si la politique de l’OM évoluera la saison prochaine alors que Roberto De Zerbi et Pablo Longoria ont fait leurs valises et que, sauf surprise, Medhi Benatia va les imiter dans quelques semaines.
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Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

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Bande de seumlars.. Personnellement je tenais a féliciter tous les Marocains, le peuple, les joueurs, le coatch, le staff, les officiels, le roi, le fils du roi, 3abdillah le 3assass de amlak sidi bernoussi a darbeda, le gérant du 7anout ds le meme quartier. Force au peuple Marocain, on est ensemble. Dima Maghrib !

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Tu donnes toujours le même exemple. Mais dans cet exemple, ça n'a rien à voir avec le terrain et ce qu'il s'y passe. C'est une erreur de forme avant le match, sur un point administratif. Là c'est une décision de l'arbitre du match pendant le match. Si on accepte de revenir sur une décision d'arbitre pendant un match alors ça serait accepter de revenir sur toutes les décisions possibles d'un arbitre. Peut-être que l'arbitre a eu tort de permettre que le match reprenne, mais c'est sa décision. L'instance n'a pas à revenir sur sa décision. Éventuellement le désavouer mais pas faire perdre un match sur tapis vert.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

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