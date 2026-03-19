Noa Lang se coupe le doigt, l'UEFA ouvre une enquête

Gravement blessé au doigt contre Liverpool mercredi soir, Noa Lang s’est coupé le doigt sur les panneaux publicitaires à Anfield. L’UEFA va ouvrir une enquête pour connaître les circonstances de l’accident.

Entré en jeu à la mi-temps du match entre Liverpool et Galatasaray mercredi soir, Noa Lang a vécu une soirée cauchemardesque. A dix minutes de la fin, l’ailier néerlandais a terminé l’une de ses courses dans les panneaux publicitaires. Noa Lang s’est malheureusement blessé sur cette action pourtant anodine en se coupant sur les panneaux publicitaires. On pouvait sur le coup penser à une plaie sans gravité pour le joueur du club turc, mais les médecins de Galatasaray et de l’UEFA ont mis plus de dix minutes à soigner Noa Lang avant de l’évacuer sur civière.

Selon les premières informations de la presse turque, l’ancien ailier de Naples s’est gravement sectionné un doigt en se heurtant aux panneaux publicitaires. Un incident qui ne va pas rester sans conséquence puisque l’UEFA a pris la décision d’ouvrir une enquête après cette grave blessure. Le club de Galatasaray a par ailleurs l’intention de déposer plainte et demander des dommages et intérêts suite à la blessure de son joueur. Le club turc a par ailleurs fait venir la famille de Noa Lang en Angleterre, où le joueur est hospitalisé depuis mercredi soir. Les médias turcs évoquaient ces dernières heures une opération en urgence au doigt pour Noa Lang, en espérant que le joueur puisse retrouver toutes ses capacités au plus vite.