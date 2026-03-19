Lang ICONSPORT_362263_0222

Noa Lang se coupe le doigt, l'UEFA ouvre une enquête

Ligue des Champions19 mars , 9:20
parCorentin Facy
1
Gravement blessé au doigt contre Liverpool mercredi soir, Noa Lang s’est coupé le doigt sur les panneaux publicitaires à Anfield. L’UEFA va ouvrir une enquête pour connaître les circonstances de l’accident.
Entré en jeu à la mi-temps du match entre Liverpool et Galatasaray mercredi soir, Noa Lang a vécu une soirée cauchemardesque. A dix minutes de la fin, l’ailier néerlandais a terminé l’une de ses courses dans les panneaux publicitaires. Noa Lang s’est malheureusement blessé sur cette action pourtant anodine en se coupant sur les panneaux publicitaires. On pouvait sur le coup penser à une plaie sans gravité pour le joueur du club turc, mais les médecins de Galatasaray et de l’UEFA ont mis plus de dix minutes à soigner Noa Lang avant de l’évacuer sur civière.
Selon les premières informations de la presse turque, l’ancien ailier de Naples s’est gravement sectionné un doigt en se heurtant aux panneaux publicitaires. Un incident qui ne va pas rester sans conséquence puisque l’UEFA a pris la décision d’ouvrir une enquête après cette grave blessure. Le club de Galatasaray a par ailleurs l’intention de déposer plainte et demander des dommages et intérêts suite à la blessure de son joueur. Le club turc a par ailleurs fait venir la famille de Noa Lang en Angleterre, où le joueur est hospitalisé depuis mercredi soir. Les médias turcs évoquaient ces dernières heures une opération en urgence au doigt pour Noa Lang, en espérant que le joueur puisse retrouver toutes ses capacités au plus vite.
1
Articles Recommandés
Stroeykens ICONSPORT_279974_0003
OM

OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille

ICONSPORT_362117_0008
OL

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Pietuszewski ICONSPORT_362134_0035
ASSE

L'ASSE cible un très cher attaquant polonais

ICONSPORT_282400_0065
CAN 2025

CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent

Fil Info

19 mars , 11:40
OM : Enorme flop en Belgique, il fait rêver Marseille
19 mars , 11:20
Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour
19 mars , 11:00
L'ASSE cible un très cher attaquant polonais
19 mars , 10:40
CAN : Le Maroc champion d’Afrique, les célébrations commencent
19 mars , 10:20
De Zerbi prive l'OM d'un transfert monstrueux à 30 ME
19 mars , 10:00
Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce
19 mars , 9:40
Algérie : 0 match en Ligue 1, Petkovic le convoque et se justifie
19 mars , 9:00
OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Derniers commentaires

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu

Le PSG va balayer Liverpool, Daniel Riolo l’annonce

Cet abruti balance encore de pures conneries.il enterrait Paris il y a peu ,maintenant Paris va ecraser les autres.On se qualifiera en battant Liverpool , mais c e sezra dur et il faudra

OL : Endrick à Lyon, il annonce un vrai problème

Endrick sans des fleches comme Fofana, Moreira, Sulc est totalement orphelin.

Le Sénégal refuse de rendre la Coupe au Maroc

Je dis qu'il existe un ou des cas où on peut renverser le résultat d'un match a posteriori: je prends le cas que je connais mais il doit sûrement en exister d'autres L'article 82 stipule que si une équipe refuse de continuer à jouer ou quitte le terrain avant la fin du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle est considérée comme ayant perdu le match par forfait. Le droit sportif considère que le "forfait" est consommé dès l'instant où l'action de quitter le terrain est volontaire et coordonnée ce qui a été le cas par le Sénégal). ​Que le retrait dure 2 minutes ou 20 minutes, juridiquement, l'équipe a rompu l'unité de temps du match. Le fait de revenir ensuite est considéré comme une "reprise de contact", mais l'infraction initiale (l'abandon) a déjà eu lieu. Donc dans les faits, le Sénégal a commis cette infraction et que l'arbitre ait ou non fait reprendre le jeu ne change pas ce point: le Sénégal étant en infraction, la sanction s'applique (perte par forfait), que l'arbitre continue ou non le match étant subordonné au règlement (si un arbitre apprend qu'un joueur non qualifié est en train de jouer, même si le match se termine, le match sera perdu sur tapis vert 3 à 0)

Aulas maire de Lyon, l’OL lui joue un sale tour

Faut vraiment être un retrograde pour mettre au pouvoir un mec pareil.... 80 piges le bonhomme...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
56261826492326
3
O. Marseille
49261547533320
4
O. Lyonnais
47261457402713
5
LOSC Lille
4426135840337
6
Monaco
4326134945378
7
Rennes
4326127743376
8
Strasbourg
3726107940319
9
Lorient
372691073740-3
10
Brest
3626106103436-2
11
Toulouse
3426971037325
12
Angers SCO
322695122332-9
13
Paris
2826610102941-12
14
Le Havre
272669112032-12
15
Nice
272676133248-16
16
Auxerre
192647151936-17
17
Nantes
172545162242-20
18
Metz
132634192560-35

Loading