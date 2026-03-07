Nwaneri ICONSPORT_312883_0734

L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux

OM07 mars , 10:00
parCorentin Facy
3
Prêté par Arsenal à l’OM cet hiver, Ethan Nwaneri ne rencontre pas la réussite espérée à Marseille Une situation qui agace le club londonien, qui espérait voir revenir son milieu offensif en pleine confiance cet été.
L’hiver dernier, l’Olympique de Marseille finalisait un coup qui ressemblait à une excellente affaire avec la signature en prêt pour six mois d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal. Peu utilisé par Mikel Arteta en première partie de saison malgré son très fort potentiel, le milieu offensif de 19 ans a été envoyé à l’OM avec l’espoir chez les Gunners de voir Roberto De Zerbi polir ce diamant brut. Problème, le technicien italien a claqué la porte quelques semaines seulement après la signature à Marseille du jeune Nwaneri.
Le temps de jeu de l’Anglais a fondu comme neige au soleil, et son aventure marseillaise a définitivement pris un mauvais virage après son tir au but raté contre Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. En toute logique, les dirigeants d’Arsenal sont très insatisfaits du prêt d’Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille comme le souligne le site Football Insider.
« Un changement de culture, de mode de vie et de langue peut souvent être difficile à assimiler pour un jeune joueur, et il est devenu évident que Nwaneri a du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Dans cette optique, Arsenal aurait certainement tout intérêt à accepter une offre de Premier League pour son joueur cet été » note le média, qui utilise des mots forts en évoquant le « cauchemar » vécu par Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille.

Lire aussi

OM : Nwaneri est déjà loin de MarseilleOM : Nwaneri est déjà loin de Marseille
Tout avait pourtant démarré de la meilleure façon possible pour le jeune Anglais au Vélodrome avec un but sublime contre le RC Lens dès sa première apparition en France. Un fait d’arme qui sera finalement son seul -pour l’instant- à l’OM. Reste maintenant à voir si malgré son statut de jeune joueur prêté sans option d’achat, Ethan Nwaneri bénéficiera de la confiance d’Habib Beye d’ici la fin de la saison, ou si l’entraîneur de 48 ans préfèrera s’appuyer sur d’autres joueurs à son poste.
3
Articles Recommandés
Kantari - entraîneu du FC Nantes
FC Nantes

Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers

Geoffroy Guichard ASSE ICONSPORT_356158_0006
ASSE

ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout

ICONSPORT_261406_1750
OL

Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient

Habib Beye
OM

OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse

Fil Info

07 mars , 11:30
Nantes : Kantari viré en cas de défaite contre Angers
07 mars , 11:00
ASSE : Bientôt une arrivée majeure qui changera tout
07 mars , 10:30
Une énorme chute pour l'OL, Govou prévient
07 mars , 10:10
OM : Habib Beye dévoile son groupe contre Toulouse
07 mars , 9:30
Tottenham contacte De Zerbi en urgence
07 mars , 9:00
Kantari l'écarte, Nantes l'envoie en Egypte
07 mars , 8:40
OL : La Ligue 1 a tué le phénomène Endrick
07 mars , 8:20
L'OM offre 17 ME pour un prodige serbe

Derniers commentaires

L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux

Heureusement qu’il y a une exception de tps en tps mais ça reste rare. Vous en avez sortis quelques uns félicitations mais tout les 10 ans ou plus c’est pas top

PSG : Monaco, le gros ras-le-bol de Luis Enrique !

Monaco a su faire un pressing defensif haut et a bien superturber Paris qui a perdu des ballons betement.Il va falloir plus de rigueur derriere et tirer devant.

L1 : Monaco humilie le PSG au Parc

Safonov fait 2 supers arrets et les 2 buts sont offerts par la defense ,le 3eme la balle est deviee sinon il l'arrete .Arrete de le critiquer ,il faut être serieux

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Il n'a pas le volume de jeu pour etre titulaire dans ce genre de match.Il est bouffé physiquement

Le PSG trompé sur la marchandise, Dro prend cher

Les matchs c'est aussi une histoire de contexte, le cadeau de WZE sur le 1er but nous met dedans. Derrière on fait que courir derrière le score, se découvrir et vendanger devant. Je l'ai trouvé intéressant le Dro hier, j'attend pas de lui qu'il débloque un match mais OUI il doit muscler son jeu il saute à chaque contact. Les vrais "fraudes" hier c'est WZE, Kvara et Doué. Barcola dans son nouveau rôle est plutôt pas mal, il a encore sa maladresse mais il propose beaucoup au moins.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
57251834542232
2
Lens
53241725452124
3
O. Lyonnais
45241437392613
4
O. Marseille
43241347513318
5
Monaco
4025124943376
6
LOSC Lille
4024124837316
7
Rennes
4024117638353
8
Strasbourg
3524105940319
9
Brest
33249693234-2
10
Lorient
33248973438-4
11
Toulouse
312487933285
12
Angers SCO
292485112230-8
13
Le Havre
262468102030-10
14
Paris
262468102840-12
15
Nice
242466123044-14
16
Auxerre
182446141935-16
17
Nantes
172445152241-19
18
Metz
132434172253-31

Loading