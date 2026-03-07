L'OM gâche Nwaneri, Arsenal est furieux

Prêté par Arsenal à l’OM cet hiver, Ethan Nwaneri ne rencontre pas la réussite espérée à Marseille Une situation qui agace le club londonien, qui espérait voir revenir son milieu offensif en pleine confiance cet été.

L’hiver dernier, l’Olympique de Marseille finalisait un coup qui ressemblait à une excellente affaire avec la signature en prêt pour six mois d’Ethan Nwaneri en provenance d’Arsenal . Peu utilisé par Mikel Arteta en première partie de saison malgré son très fort potentiel, le milieu offensif de 19 ans a été envoyé à l’OM avec l’espoir chez les Gunners de voir Roberto De Zerbi polir ce diamant brut. Problème, le technicien italien a claqué la porte quelques semaines seulement après la signature à Marseille du jeune Nwaneri.

Le temps de jeu de l’Anglais a fondu comme neige au soleil, et son aventure marseillaise a définitivement pris un mauvais virage après son tir au but raté contre Toulouse en quart de finale de la Coupe de France. En toute logique, les dirigeants d’Arsenal sont très insatisfaits du prêt d’Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille comme le souligne le site Football Insider.

« Un changement de culture, de mode de vie et de langue peut souvent être difficile à assimiler pour un jeune joueur, et il est devenu évident que Nwaneri a du mal à s'adapter à son nouvel environnement. Dans cette optique, Arsenal aurait certainement tout intérêt à accepter une offre de Premier League pour son joueur cet été » note le média, qui utilise des mots forts en évoquant le « cauchemar » vécu par Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille. note le média, qui utilise des mots forts en évoquant levécu par Ethan Nwaneri à l’Olympique de Marseille.

Lire aussi OM : Nwaneri est déjà loin de Marseille

Tout avait pourtant démarré de la meilleure façon possible pour le jeune Anglais au Vélodrome avec un but sublime contre le RC Lens dès sa première apparition en France. Un fait d’arme qui sera finalement son seul -pour l’instant- à l’OM. Reste maintenant à voir si malgré son statut de jeune joueur prêté sans option d’achat, Ethan Nwaneri bénéficiera de la confiance d’Habib Beye d’ici la fin de la saison, ou si l’entraîneur de 48 ans préfèrera s’appuyer sur d’autres joueurs à son poste.