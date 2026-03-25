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Marquinhos

Brésil-France : Marquinhos forfait pour affronter les Bleus

Equipe de France25 mars , 15:20
parQuentin Mallet
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C'était pressenti, c'est désormais officiel : Marquinhos ne disputera pas le match amical Brésil-France ce jeudi soir.
La presse brésilienne avait récemment révélé que Marquinhos avait été touché à l'arrière de la cuisse droite lors du dernier entrainement collectif. Finalement, Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse ce mercredi, à la veille du premier match amical de la Selaçao, que le défenseur central du PSG ne participerait pas à la rencontre Brésil-France.
S'il ne peut pas répondre présent à cette rencontre qui aura lieu à Foxborough, dans le Massachussetts près de Boston, Marquinhos sera toutefois disponible pour le deuxième match amical du rassemblement, face à la Croatie mercredi prochain.
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Qu il s occupe de son équipe qui n a meme pas été capable de continuer l aventure en europe. Paris veut eviter les blessures point .

Faute sur Endrick, les arbitres enfoncent l'OL

ils n aiment pas avouer qu ils se sont trompés. Donc vaut mieux rien dire. Puis au final qu ils disent on s est trompés, ne change rien pour moi. Rouge ou pas, le match est fini et on ne reviendra pas dessus.... Par contre, la seule chose qu il pouvait changer ( sur le match de l OM) c etait qu ils avaient le pouvoir de dire annulation du carton de GReenwood qui sera suspendu pour Monaco.

Textor écarté par Botafogo, une banque se lance

Ne vous faites pas de soucis pour John Textor Un jour il sera viré de tout , l'argent aura disparu mais le John bizarement aura du fric et se retrouvera à la tête d'un grand club ou d'une entreprise qu'il aura acheté sans l'aide de personne.

Juninho empêche Messi d’entrer dans l’histoire

Potentiellement mais plus complexe. Pelé a mis 60 coup francs. Sinisa mihajlovic, recordman en série À, il a mis 3 coup francs dans le même match.

OL : Fabio Grosso marqué à vie par son agression à Marseille

J'aime beaucoup la personne, après niveau entraineur il n'est certainement pas venu au meilleur moment.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
60261934582236
2
Lens
59271926542430
3
O. Marseille
49271548543519
4
O. Lyonnais
47271458412912
5
LOSC Lille
4727145842348
6
Monaco
4627144947389
7
Rennes
4427128743376
8
Strasbourg
40271179433310
9
Toulouse
37271071038326
10
Lorient
372791083741-4
11
Brest
3627106113439-5
12
Angers SCO
322795132437-13
13
Paris
3127710103243-11
14
Le Havre
272769122235-13
15
Nice
272776143252-20
16
Auxerre
222757152236-14
17
Nantes
172645172445-21
18
Metz
142735192560-35

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