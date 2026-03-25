Brésil-France : Marquinhos forfait pour affronter les Bleus

C'était pressenti, c'est désormais officiel : Marquinhos ne disputera pas le match amical Brésil-France ce jeudi soir.

La presse brésilienne avait récemment révélé que Marquinhos avait été touché à l'arrière de la cuisse droite lors du dernier entrainement collectif. Finalement, Carlo Ancelotti a annoncé en conférence de presse ce mercredi, à la veille du premier match amical de la Selaçao, que le défenseur central du PSG ne participerait pas à la rencontre Brésil-France.

S'il ne peut pas répondre présent à cette rencontre qui aura lieu à Foxborough, dans le Massachussetts près de Boston, Marquinhos sera toutefois disponible pour le deuxième match amical du rassemblement, face à la Croatie mercredi prochain.