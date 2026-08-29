OM : Emerson dit oui au Brésil et au revoir à Marseille

L’OM doit encore dégraisser d’ici la fin du mercato mardi soir. Parmi les joueurs susceptibles de faire ses valises, Emerson est un nom de plus en plus cité. Le défenseur olympien serait même prêt à accepter une offre du Brésil.

Le mercato est toujours aussi difficile pour les dirigeants de l’Olympique de Marseille, qui doivent continuer à vendre pour satisfaire les exigences de la DNCG et de l’UEFA. Il est essentiel pour Grégory Lorenzi et Stéphane Richard de respecter leurs engagements auprès des instances en baissant de façon importante la masse salariale du club. Plusieurs départs ont déjà été enregistrés, dont le plus récent étant celui de Leonardo Balerdi à Rome.

En plus de l’Argentin, un autre défenseur pourrait faire ses valises dans les 72 prochaines heures. Selon le site spécialisé Bolavip, Emerson a une cote d’enfer au Brésil. Une destination qui ne laisse pas insensible l’international italien d’origine brésilienne. En effet, la source nous apprend que Santos pourrait dégainer une offre dans les prochaines heures pour l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais et de Chelsea. Ciblé par la Juventus Turin et la Fiorentina, Emerson est visiblement prêt à tout pour quitter Marseille puisqu’il envisagerait positivement un départ vers la première division brésilienne.

Une destination tout de même surprenante pour le latéral gauche olympien, dont le salaire pèse lourd dans les finances du club avec des émoluments estimés à 300.000 euros par mois. Le genre de salaire que Frank McCourt ne veut plus distribuer, raison pour laquelle des joueurs tels que Kondogbia, Harit ou encore Hojbjerg seraient prêts à diminuer leur niveau de rémunération afin d’aider l’OM à traverser cette période difficile sur le plan financier.