OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Non mais qu'il délègue et fasse des choix sur les gens à mettre à la direction du club et qu'ils soient pas d'accord, c'est ok, mais de là à vouloir le dégager ... les supporters oublient un peu vite qu'il remet au pot très souvent et que sans lui l'OM serait peut être pas loin de la L2 !