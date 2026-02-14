ICONSPORT_275433_0030 (1)
OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

Comme pressenti, l’Olympique de Marseille a reçu un accueil hostile au Vélodrome ce samedi. Avant la rencontre face à Strasbourg, les ultras ont un temps laissé leurs tribunes vides. Enfin pas totalement puisque des banderoles ont été déployées. « Virage vide en signe de contestation pour un club en auto-direction, ont écrit les supporters marseillais agacés par l'échec de l'ancien entraîneur Roberto De Zerbi. Tous vos projets partent en fumée depuis toutes ces années gâchées… McCourt/Longoria cassez-vous ! » Au-delà des joueurs corrigés à Paris (5-0) dimanche dernier, le propriétaire et le président du club phocéen sont également visés par la colère des fans.
OM : « McCourt-Longoria cassez-vous », le Vélodrome se fâche

