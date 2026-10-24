OM : Frank McCourt refuse de recruter au mercato d'hiver

OM : Frank McCourt refuse de recruter au mercato d'hiver

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parClaude Dautel
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Le propriétaire de l'Olympique de Marseille n'a pas l'intention de craquer sous la pression des résultats sportifs. Frank McCourt a dit et répété qu'il ne fallait pas compter sur une aide financière au prochain mercato.
Aux commandes de l'OM depuis dix ans, Frank McCourt a décidé subitement de couper les vivres, le Bostonien ayant mal vécu l'épisode ayant abouti au départ en catimini de Pablo Longoria. Aussi incroyable que cela puisse paraître s'agissant d'un homme d'affaires, McCourt a appris en début d'année que les comptes de l'Olympique de Marseille étaient dans le rouge vif en raison de la gestion hasardeuse de l'ancien président. En réaction, et après avoir limogé Longoria, il a donc recruté Stéphane Richard avec un seul mot d'ordre, tailler dans les dépenses, Frank McCourt ne voulant plus injecter le moindre centime dans l'OM. Résultat, la signature de Bruno Genesio comme entraîneur a été le seul renfort pour Marseille. Et à en croire le compte La Minute OM, cela ne va pas changer de sitôt.

McCourt refuse les dépenses superflues

Si le mercato estival a été terrible pour l'Olympique de Marseille, il est déjà écrit que celui d'hiver sera identique. « Frank McCourt a décidé de fermer totalement le robinet cette saison en matière de recrutement, contrairement aux années précédentes. Sous la présidence de Pablo Longoria, adepte des paiements différés, les grosses transactions étaient souvent décalées et réglées l’année suivante par le propriétaire de l’OM (...) Une démarche qu’il n’a pas souhaité renouveler cette saison. Face à cette situation, Stéphane Richard, contraint par les nouvelles restrictions financières, a dû et doit encore réaliser un maximum d’économies », prévient le compte spécialisé.

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Cependant, si Frank McCourt ne veut plus dépenser des dizaines de millions d'euros sur le marché des transferts, il est prêt à le faire pour faire grandir le club phocéen. On a ainsi appris cette semaine de la bouche de Stéphane Richard que l'Olympique de Marseille allait investir 70 millions d'euros dans la création d'un centre de formation XXL. Un choix stratégique que le propriétaire de l'OM est prêt à assumer pour le bien de son club. Mais à l'heure où l'équipe de Bruno Genesio se traîne sur la scène européenne, les supporters ne doivent plus croire au Père Noël pour cette saison.
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