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OM : McCourt drague cet homme qui pèse 23 milliards d’euros

OM08 mai , 12:00
parGuillaume Conte
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Frank McCourt a une idée bien précise de l'homme qui doit investir dans l'OM pour permettre au club de franchir un nouveau cap. Rodolphe Saadé et son entreprise florissante ont vraiment tout pour plaire à Marseille.
Le mois de juin approche, et avec cette période de l’année, les rendez-vous face à la DNCG vont débuter très rapidement pour les clubs professionnels. Frank McCourt va devoir remettre la main à la poche de manière spectaculaire. Une dernière fois, jure le propriétaire américain de l’OM, qui en a marre de lâcher des dizaines de millions d’euros chaque saison pour éponger le déficit structurel du club. Stéphane Richard a été nommé pour garder un peu plus le contrôle sur les transferts et la masse salariale, et plus globalement les dépenses. Surtout quand les résultats ne sont pas au rendez-vous.

L'appel de McCourt pour aider l'OM

Autre décision forte, la volonté affichée par Frank McCourt d’ouvrir la porte à de nouveaux investisseurs, pour être plus fort économiquement, et ne plus supporter toute cette pression financière tout seul. « Je pense que c’est le moment d’entamer ce processus parce que je veux vraiment que Marseille passe au niveau supérieur. Le plus haut niveau nécessitera des investissements supplémentaires. Nous voulons trouver le bon partenaire stratégique pour y parvenir », avait lancé le businessman de Boston il y a tout pile un mois.
La porte est donc ouverte à de nouveaux capitaux, mais Frank McCourt pense très fort à un homme et une société. Il s’agit sans surprise de Rodolphe Saadé, héritier et patron de l’entreprise de transport maritime CMA-CGM, qui s’investit de plus en plus dans le sport et à Marseille. Déjà sponsor maillot de l’OM, l’homme à la tête d’une compagnie qui fait un chiffre d’affaire proche de 50 milliards d’euros et un dernier bénéfice déclaré de 23 milliards d’euros, adore mettre en valeur la ville de Marseille et son port, souligne L’Echo Républicain.
« À Marseille, difficile de passer à côté de son influence. Le groupe, dont le siège est installé dans la tour CMA CGM, est le premier employeur privé de la ville. Il est aussi devenu le partenaire principal de l’Olympique de Marseille. Depuis 2023, son logo figure sur le maillot du club phocéen, un partenariat prolongé jusqu’en 2028. Rodolphe Saadé y voit un moyen de faire rayonner Marseille », explique le quotidien français.
Quoi de mieux que de s’associer avec l’OM encore plus profondément en entrant directement au capital du club ? Surtout que, selon RMC, le naming du Vélodrome au nom de l’armateur n’était ces derniers jours toujours pas d’actualité malgré la fin du contrat avec Orange. De quoi réserver une entrée en grande pompes aux côtés de Frank McCourt, avec un homme aux finances solides et attaché à la ville sudiste.

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Si le PSG gagne sa deuxième étoile on pourra dire que le PSG est devenu un grand d europe !!! 2 étoiles ça serait fou !!! Comme chelsea juve porto benfica !!! ÉNORME !! Et le futur est radieux c est sur !!! C est sûrement pas la fin c est ça le plus fou !! .

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Au moins ca sera un vrai investisseurs local,

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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
70312245702743
2
Lens
64312047613328
3
O. Lyonnais
60321868523418
4
LOSC Lille
58321778513516
5
Rennes
56321688564610
6
Monaco
54321661056488
7
O. Marseille
533216511594415
8
Strasbourg
46311371150419
9
Lorient
42321012104449-5
10
Toulouse
41321181345450
11
Paris
41321011114447-3
12
Brest
3831108134151-10
13
Angers SCO
343297162746-19
14
Le Havre
3232614123043-13
15
Nice
3132710153658-22
16
Auxerre
2832610163043-13
17
Nantes
233258192951-22
18
Metz
163237223272-40

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